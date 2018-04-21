МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе кабмина.
"Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства, базирующиеся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства. Убежден, что дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных совместных проектов в транспортной, нефтегазовой, агропромышленной областях, в сферах высоких технологий, образования и культуры в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран", — приводит пресс-служба текст телеграммы российского премьера.