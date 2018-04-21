Биография Новруза Мамедова 

Новруз Исмаил оглу Мамедов родился 15 марта 1947 года в селе Шихмахмуд Бабекского района Нахчыванской АР.
В 1964 году после окончания средней школы поступил на факультет французского языка Азербайджанского педагогического института иностранных языков, который с отличием окончил в 1970 году.
В 1967-1968 годах работал в Алжире, в 1971-1973 годах — в Гвинее и в 1978-1981 годах вновь в Алжире переводчиком и старшим переводчиком.
В 1992-1993 годах Новруз Мамедов работал деканом подготовительного факультета Азербайджанского педагогического института иностранных языков, в 1993-1997 годах — деканом факультета французского языка.
С 1995 по 1997 год был переводчиком Гейдара Алиева. 12 апреля 1997 года назначен заведующим отдела внешних связей администрации президента Азербайджана.
В 2012 году назначен заместителем руководителя администрации президента Азербайджана.
С 1 июня 2017 года — помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики — заведующий отделом.
Новруз Мамедов с сентября 2005 года является членом национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО. Имеет дипломатический ранг на уровне чрезвычайного и полномочного посла, является кандидатом филологических наук.
Награжден французским орденом Почетного легиона, орденом Почетного легиона Польши, орденом «Шохрат» ("Слава"), орденом «Шараф» ("Честь").
Является автором книг и многочисленных статей по геополитике и международным отношениям.
Владеет французским, русским, английским и турецким языками.
Женат, имеет троих детей.
21 апреля 2018 года Милли Меджлис Азербайджана утвердил Новруза Мамедова премьер-министром республики.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников