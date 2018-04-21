Биография Новруза Мамедова

Новруз Исмаил оглу Мамедов родился 15 марта 1947 года в селе Шихмахмуд Бабекского района Нахчыванской АР.

В 1964 году после окончания средней школы поступил на факультет французского языка Азербайджанского педагогического института иностранных языков, который с отличием окончил в 1970 году.

В 1967-1968 годах работал в Алжире , в 1971-1973 годах — в Гвинее и в 1978-1981 годах вновь в Алжире переводчиком и старшим переводчиком.

В 1992-1993 годах Новруз Мамедов работал деканом подготовительного факультета Азербайджанского педагогического института иностранных языков, в 1993-1997 годах — деканом факультета французского языка.

С 1995 по 1997 год был переводчиком Гейдара Алиева . 12 апреля 1997 года назначен заведующим отдела внешних связей администрации президента Азербайджана

В 2012 году назначен заместителем руководителя администрации президента Азербайджана.

С 1 июня 2017 года — помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики — заведующий отделом.

Новруз Мамедов с сентября 2005 года является членом национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО . Имеет дипломатический ранг на уровне чрезвычайного и полномочного посла, является кандидатом филологических наук.

Награжден французским орденом Почетного легиона, орденом Почетного легиона Польши , орденом «Шохрат» ("Слава"), орденом «Шараф» ("Честь").

Является автором книг и многочисленных статей по геополитике и международным отношениям.

Владеет французским, русским, английским и турецким языками.

Женат, имеет троих детей.

21 апреля 2018 года Милли Меджлис Азербайджана утвердил Новруза Мамедова премьер-министром республики.