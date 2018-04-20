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В Азербайджане вступил в силу еще один запрет на курение
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В Азербайджане вступил в силу еще один запрет на курение 

Мир24 49 минут назад
Фото: Мир24
Теперь штрафовать будут тех, кто решил подымить в вестибюлях, переходах, платформах железнодорожных станций и в вагонах.
Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артур Расизаде. Оно введено с целью исполнения указа президента Азербайджана «О применении закона Азербайджана от 1 декабря 2017 года „Об ограничении использования табачной продукции“ от 27 декабря 2017.
Напомним, что ранее закон запрещал курение только на станциях, переходах и в вагонах поездов.
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