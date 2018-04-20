В Азербайджане вступил в силу еще один запрет на курение

Теперь штрафовать будут тех, кто решил подымить в вестибюлях, переходах, платформах железнодорожных станций и в вагонах.

Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артур Расизаде . Оно введено с целью исполнения указа президента Азербайджана «О применении закона Азербайджана от 1 декабря 2017 года „Об ограничении использования табачной продукции“ от 27 декабря 2017.

Напомним, что ранее закон запрещал курение только на станциях, переходах и в вагонах поездов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ