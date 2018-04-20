Юра Мовсисян поддержал участников акций протеста в Армении

«Эта фотография [см. фото ниже] лучше всего описывает наш народ. Люди объединены и стоят рядом друг с другом. Возраст и пол не имеют значения. Полицейские, прекратите насилие по отношению к собственным братьям и сестрам.

Наш народ — это команда, и чтобы быть великой нацией, нам нужна великая команда», — написал Мовсисян на своей странице в Facebook.