Саргсян заявил, что не хочет применять к протестующим меры принуждения

Правоохранительные органы сохраняют сдержанность, и мне бы не хотелось, чтобы соразмерность форм проявления протестов была нарушена настолько, чтобы полиция была вынуждена применить силу. Нет никакого желания прибегать к мерам принуждения", — сказал Саргсян в интервью телекомпании «Шант». Он отметил, что в стране не может царить вседозволенность.

По его словам, уже много лет в Армении нет никаких запретов на выражение недовольства, за исключением немирных акций. «Я думаю, что это полезно и властям, и этим людям. Другой вопрос, насколько формы выражения этого недовольства соответствует закону. Если они законны — никаких проблем нет, власти даже с пониманием относятся к тому, что митинги и шествия препятствуют реализации прав других граждан», — отметил Саргсян.

Другой вопрос, по его словам, когда сотни и тысячи людей переходят черту мирных демонстраций. «Несколько десятков людей решили создать нестабильность в стране, вот в чем проблема», — заявил премьер.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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