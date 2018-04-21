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Саргсян согласился покинуть свой пост после решения важных проблем
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Саргсян согласился покинуть свой пост после решения важных проблем 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что после решения сложной геополитической ситуации в регионе к власти могут прийти другие деятели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, передает «Интерфакс».
«С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха», — объяснил Саргсян.
По словам премьера, эти проблемы решаемы. «После этого у руля власти могут встать другие деятели», — отметил он.
Депутаты Национального собрания Армении 17 апреля проголосовали за назначение Саргсяна на пост премьер-министра. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства.
С 2008 по 2018 год Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции. В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.
Акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении продолжаются в Ереване с 13 апреля. Депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян 18 апреля объявил о создании комитета «бархатной революции» в Армении.
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