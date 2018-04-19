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В Дербенте прошла встреча представителей МВД России и МВД Азербайджана
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В Дербенте прошла встреча представителей МВД России и МВД Азербайджана 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня в Дербенте состоялось очередное заседание специализированной рабочей группы МВД Россиии МВД Азербайджана по согласованию и координации взаимодействия органов внутренних дел и полиции на приграничных территориях Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
В мероприятии приняли участие руководители органов внутренних дел приграничных территорий, подразделений уголовного розыска, по контролю за оборотом наркотиков, по борьбе с организованной преступностью и противодействию экстремизму.
Участники совещания рассмотрели вопросы состояния преступности и обеспечения мер безопасности на приграничных территориях, перспективах сотрудничества МВД Азербайджана и России в вопросах противодействия экстремизму и терроризму, борьбы с наиболее опасными видами транснациональной организованной преступности.
Со вступительным словом к присутствующим обратились руководитель делегации российской части специализированной рабочей группы— начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин и сопредседатель рабочей группы от азербайджанской стороны — начальник Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджанской Республики генерал-майор полиции Арзу Арифоглы Дашдамиров.
На совещании стороны обменялись мнениями о путях, формах и методах более действенного правоохранительного влияния на оперативную обстановку при строгом соблюдении норм международного права, национальных законодательств и прав человека.
Участниками совещания подчеркнута целесообразность дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по самым актуальным направлениям. Это, в первую очередь, борьба с экстремизмом и терроризмом, противодействие организованной преступности, защита от криминальных посягательств в финансово-экономической сфере, а также обеспечение правопорядка при проведении крупномасштабных мероприятий.
Состоялся заинтересованный обмен мнениями. Участники положительно оценили проводимую работу и обозначили в общем спектре антикриминальных мер сегменты, требующие дополнительных усилий, в том числе, направленных на укрепление профессиональных контактов между территориальными подразделениями приграничных регионов.
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