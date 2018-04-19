В Дербенте прошла встреча представителей МВД России и МВД Азербайджана

В мероприятии приняли участие руководители органов внутренних дел приграничных территорий, подразделений уголовного розыска, по контролю за оборотом наркотиков, по борьбе с организованной преступностью и противодействию экстремизму.

Участники совещания рассмотрели вопросы состояния преступности и обеспечения мер безопасности на приграничных территориях, перспективах сотрудничества МВД Азербайджана и России в вопросах противодействия экстремизму и терроризму, борьбы с наиболее опасными видами транснациональной организованной преступности.

Со вступительным словом к присутствующим обратились руководитель делегации российской части специализированной рабочей группы— начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин и сопредседатель рабочей группы от азербайджанской стороны — начальник Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджанской Республики генерал-майор полиции Арзу Арифоглы Дашдамиров.

На совещании стороны обменялись мнениями о путях, формах и методах более действенного правоохранительного влияния на оперативную обстановку при строгом соблюдении норм международного права, национальных законодательств и прав человека.

Участниками совещания подчеркнута целесообразность дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по самым актуальным направлениям. Это, в первую очередь, борьба с экстремизмом и терроризмом, противодействие организованной преступности, защита от криминальных посягательств в финансово-экономической сфере, а также обеспечение правопорядка при проведении крупномасштабных мероприятий.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями. Участники положительно оценили проводимую работу и обозначили в общем спектре антикриминальных мер сегменты, требующие дополнительных усилий, в том числе, направленных на укрепление профессиональных контактов между территориальными подразделениями приграничных регионов.