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Армения по-прежнему заинтересована в Юрченко. Дебюту мешает лимит в РФПЛ
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Армения по-прежнему заинтересована в Юрченко. Дебюту мешает лимит в РФПЛ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Минасян заявил, что их организация заинтересована в том, чтобы голкипер «Тосно» Давид Юрченко защищал цвета армянской национальной команды.
— Насколько знаю, лимит в российском футболе будет обсуждаться после чемпионата мира, так что пока говорить о Юрченко рано, — сказал Минасян. — Хотя понятно, что мы в нем заинтересованы, и президент федерации неоднократно говорил, что хотел бы видеть Давида в сборной Армении, но лимит… Пока остается только ждать.
По данным «СЭ», Юрченко и сам хочет играть за Армению, но не дает согласие федерации из-за лимита на легионеров в премьер-лиге. Если 32-летний вратарь, имеющий армянское гражданство и корни по линии матери, дебютирует за Армению, то автоматически будет считаться легионером в России, что, по его собственному мнению, понизит спрос на него. (Андрей СИЗЯКИН)
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