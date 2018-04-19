Армения по-прежнему заинтересована в Юрченко. Дебюту мешает лимит в РФПЛ

Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Минасян заявил, что их организация заинтересована в том, чтобы голкипер «Тосно» Давид Юрченко защищал цвета армянской национальной команды.

— Насколько знаю, лимит в российском футболе будет обсуждаться после чемпионата мира, так что пока говорить о Юрченко рано, — сказал Минасян. — Хотя понятно, что мы в нем заинтересованы, и президент федерации неоднократно говорил, что хотел бы видеть Давида в сборной Армении, но лимит… Пока остается только ждать.