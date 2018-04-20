Ещё
Ильхам Алиев провел встречу с главкомом НАТО в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Ильхам Алиев провел встречу с главкомом НАТО в Европе 

Мир24 53 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку принял Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.
Скапаротти поздравил Алиева с победой на президентских выборах. Он высоко оценил роль Азербайджана в миротворческих организациях в Афганистане и отметил, что транзитные и транспортные возможности Азербайджана для этих операций особенно важны.
Накануне в Баку прошла встреча Скапаротти с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
На пост премьера Армении будет выдвинут Серж Саргсян Азербайджан – жемчужина Востока Наблюдатели не обнаружили на выборах в Азербайджане серьезных нарушений
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой243
США предложили лишить российского золота454
США уничтожили суперброневики наемников из РФ97
Асад принял решение после атаки по Сирии144
Россия направила ноту Британии37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение