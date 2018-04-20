Ильхам Алиев провел встречу с главкомом НАТО в Европе 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку принял Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.
Скапаротти поздравил Алиева с победой на президентских выборах. Он высоко оценил роль Азербайджана в миротворческих организациях в Афганистане и отметил, что транзитные и транспортные возможности Азербайджана для этих операций особенно важны.
Накануне в Баку прошла встреча Скапаротти с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
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