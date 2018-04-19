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Ильхам Алиев обсудил военное сотрудничество с главой Генштаба РФ
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Ильхам Алиев обсудил военное сотрудничество с главой Генштаба РФ 

Мир24 25 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил вопросы военно-технического сотрудничества с главой Генштаба РФ. Валерий Герасимов посетил Баку в четверг.
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