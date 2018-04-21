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В Ереване задержали более 60 протестующих против избрания Саргсяна
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В Ереване задержали более 60 протестующих против избрания Саргсяна 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян заявил, что в Ереване задержали 62 демонстранта, протестующих против избрания премьером Сержа Саргсяна. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 62 человека", — сказал Агаронян.
Ранее новый премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера акций протеста против его назначения Никола Пашиняна к диалогу.
По его словам, происходящие в стране процессы чреваты непредсказуемыми последствиями.
Также сообщалось, что в Ереване задержали 100 участников протестных акций против Саргсяна.
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