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Лидер оппозиции пытался заблокировать улицу в Ереване
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Лидер оппозиции пытался заблокировать улицу в Ереване 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
ЕРЕВАН, 20 апреля. /ТАСС/. Организатор акций протеста оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян предпринял попытку помешать работе эвакуатора, который был вызван полицией для разблокировки улицы от машин манифестантов в Ереване в пятницу утром.
Оппозиционер появился с группой своих сторонников на улице Гюльбенкяна в административном районе Арабкир. Он сел перед эвакуатором, прибывшим, чтобы разблокировать улицу, перекрытую оставленными автомашинами. Блокировка движения транспорта, в том числе парковка машин посреди улиц, входит в тактику протестного движения.
Также Пашинян призвал полицейских присоединиться к акциям протеста. «Призываю вас не служить власти, а перейти на нашу сторону», — заявил он сотрудникам полиции.
На улице Гюльбенкяна из-за протестных акций образовался большой затор, в который попал и корреспондент ТАСС, поскольку это одна из важных транспортных магистралей района. С этой улицы манифестанты начали в пятницу утром шествие по Еревану.
Прибывший заместитель начальника управления полиции по Еревану полковник полиции Валерий Осипян напомнил оппозиционеру об его обязанности заблаговременно предупреждать правоохранителей о маршруте организуемых им шествий. Пашинян ответил, что проводит «мирную, народную бархатную революцию». Диалог депутата и полицейского передали оппозиционные интернет-сайты.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером.
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