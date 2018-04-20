Лидер оппозиции пытался заблокировать улицу в Ереване

ЕРЕВАН , 20 апреля. / ТАСС /. Организатор акций протеста оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян предпринял попытку помешать работе эвакуатора, который был вызван полицией для разблокировки улицы от машин манифестантов в Ереване в пятницу утром.

Оппозиционер появился с группой своих сторонников на улице Гюльбенкяна в административном районе Арабкир. Он сел перед эвакуатором, прибывшим, чтобы разблокировать улицу, перекрытую оставленными автомашинами. Блокировка движения транспорта, в том числе парковка машин посреди улиц, входит в тактику протестного движения.

Также Пашинян призвал полицейских присоединиться к акциям протеста. «Призываю вас не служить власти, а перейти на нашу сторону», — заявил он сотрудникам полиции.

На улице Гюльбенкяна из-за протестных акций образовался большой затор, в который попал и корреспондент ТАСС, поскольку это одна из важных транспортных магистралей района. С этой улицы манифестанты начали в пятницу утром шествие по Еревану.

Прибывший заместитель начальника управления полиции по Еревану полковник полиции Валерий Осипян напомнил оппозиционеру об его обязанности заблаговременно предупреждать правоохранителей о маршруте организуемых им шествий. Пашинян ответил, что проводит «мирную, народную бархатную революцию». Диалог депутата и полицейского передали оппозиционные интернет-сайты.