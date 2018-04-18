В КБР пройдет конференция по вопросам археологии Северного Кавказа

ЧЕРКЕССК , 18 апреля. / ТАСС /. Международные «Крупновские чтения», посвященные проблемам археологии Северного Кавказа, пройдут в Карачаево-Черкесии с 23 по 29 апреля, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

Конференцию КЧР принимает во второй раз, впервые она здесь проводилась в 1977 году.

Германии, Франции, Азербайджана, Абхазии, Грузии и "В XXX «Крупновских чтениях» по археологии Северного Кавказа, международной конференции «Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье» примут участие около 200 человек — представители субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и столичных научных центров, в числе которых Институт истории и материальной культуры РАН , Музей истории народов Востока. Заявлены также участники из Великобритании Южной Осетии ", — говорится в сообщении.

Конференция пройдет на базе Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Запланированы заседания по четырем секциям, а также две экскурсии, в ходе которой участники «Крупновских чтений» посетят памятники археологии и средневековой храмовой архитектуры — Нижне-Архызское и Хумаринское городища, Сентинский и Шоанинский храмы.

"В этом году конференция приурочена и к отмечаемому в 2019 году 100-летию Российской академической археологии. Организатор — Институт археологии РАН, Русское историческое общество, Карачаево-Черкесский госуниверситет им. У. Д. Алиева", — отметили в пресс-службе.

"Крупновские чтения" проводятся раз в два года, являются самой крупной и авторитетной международной конференцией, посвященной проблемам археологии Северного Кавказа. Они носят имя выдающегося ученого, лауреата Ленинской премии, профессора, доктора исторических наук Евгения Игнатьевича Крупнова, заслуженного деятеля науки Чечено-Ингушской и Кабардино-Балкарской АССР. Его вклад в науку связан с исследованиями в области археологии эпох медно-бронзового и раннего железного веков Северного Кавказа.