Человек дела. Каких успехов достиг Азербайджан при Ильхаме Алиеве

Ильхам Алиев в четвертый раз вступил в должность президента Азербайджана . Церемония инаугурации прошла в парламенте. Переизбранный президент принял присягу, положив руку на конституцию республики. Он пообещал достойно служить народу Азербайджана. Чего уже достигла страна за 15 лет при Алиеве, рассказала корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова

Ильхам Алиев на публике немногословен. Про таких говорят — человек дела.

За последние пять лет в стране появилось более 700 тысяч дополнительных рабочих мест. И что важно — в не сырьевом секторе. Уже сейчас в сельском хозяйстве занят каждый четвертый житель республики. Солнца и тепла хватает снимать урожай дважды в год. 70% овощей и фруктов едут в Россию

«Бакинские помидоры от других сортов отличаются тем, что мы не используем химикаты во время выращивания. Для оплодотворения у нас есть пчелы. Это 100% экологически чистый продукт», — сказал замдиректора тепличного комплекса Расиф Алекперов.

Но пока помидоры не дороже нефти. На земле Огня шутят, без Азербайджана не было бы Нобелевской премии. Первые скважины еще в XIX веке здесь бурили братья Нобели и сколотили именно в Азербайджане свой первый миллион. Сейчас в стране 10 тысяч нефтяных скважин.

«Суточная добыча нефти на нашем месторождении — 335 тонн», — сказал сотрудник нефтедобывающей компании.

Традиции в республике чтут и щедро поощряют талантливых земляков. Лучшие проекты спонсирует и курирует фонд Гейдара Алиева . Вице-президент его Лейла Алиева — старшая дочь действующего президента.

«Я очень люблю, когда у нас проходят международные форумы и мероприятия. У нас это очень часто. Бывает особенно ярко, приезжает много туристов, город кипит», — сказала Лейла Алиева.

Иностранцам теперь не надо долго объяснять, что это за страна на западном побережье Каспия. Туристов каждый год — больше двух миллионов. И это при том, что в стране проживают всего 10 миллионов человек. При Ильхаме Алиеве Баку стал одним из основных городов «Формулы-1». Здесь для гонок не пожалели и центральные улицы.

Ильхам Алиев огромное внимание уделяет спорту и даже сам руководит Национальным Олимпийским комитетом. Свой второй президентский срок посвятил повышению качества образования. На миллиард долларов были построены 1200 школ. По мировым стандартам переписаны все учебники.

«На нынешних выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, развитие, прогресс, независимую политику. Мы — независимая, сильная страна. Мы идем по избранному нами пути. Уверен, что этот путь приведет Азербайджан в более счастливое будущее», — подчеркнул Алиев.

Выбирали не просто президента, а лидера нации. Так называют Ильхама Алиева в Азербайджане. Ему всего 56. В СНГ он один из самых молодых руководителей, но не менее опытный — 15 лет во власти. Впереди еще семь.