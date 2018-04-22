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Серж Саргсян назвал условия отставки
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Серж Саргсян назвал условия отставки 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что будет готов к "другим задачам" только после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет "достойного урегулирования" карабахской проблемы, сообщается в официальном обращении главы армянского правительства в ответ на открытое письмо группы выпускников фонда "Луйс".
Саргсян пообещал, что демократия в Армении "никогда не будет отсталой". Он добавил, что его пребывание на посту премьера обусловлено "сложной геополитикой в регионе", а руководству страны необходимо "обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достижению достойного урегулирования карабахского вопроса".
"В моем представлении эти проблемы разрешимы, после чего лидер страны может взять на себя другие задачи", — написал Саргсян, назвав себя "лидером".
В Армении с 13 апреля начались акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Сарксяна. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и усугублении экономических проблем.
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