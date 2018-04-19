В Гюмри школьники проводят шествие против избрания Саргсяна премьером

"Небольшие группы, в основном старшеклассников и учащихся колледжей, проводят шествие по улицам города. Ситуация спокойная, никаких стычек не было. Накануне их действия были более активными", — сказал собеседник агентства, добавив, что позавчера к протестующим вышел мэр города Самвел Баласанян.

По данным телеканала GALA TV, протестующие против назначена Сержа Саргсяна премьером Армении попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Акции также прошли у здания администрации Ширакской области и у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу. После небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.