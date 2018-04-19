Ещё
В Гюмри школьники проводят шествие против избрания Саргсяна премьером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гюмри школьники проводят шествие против избрания Саргсяна премьером 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Молодые люди, в основном учащиеся старших классов школ, участвуют в Гюмри в акциях протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, сообщил РИА Новости источник в мэрии города.
"Небольшие группы, в основном старшеклассников и учащихся колледжей, проводят шествие по улицам города. Ситуация спокойная, никаких стычек не было. Накануне их действия были более активными", — сказал собеседник агентства, добавив, что позавчера к протестующим вышел мэр города Самвел Баласанян.
По данным телеканала GALA TV, протестующие против назначена Сержа Саргсяна премьером Армении попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Акции также прошли у здания администрации Ширакской области и у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу. После небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
РИА Новости: последние новости
В Ереване оппозиция перенесет митинг к зданию правительства Полиция Армении не вмешивается в действия оппозиции, блокирующей здания Врач рассказал, как будет работать полис ОМС для граждан Абхазии в России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии95
В Москве загорелся ТЦ28
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии90
РФ потребовала от США компенсаций90
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение