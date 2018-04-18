Азербайджан — жемчужина Востока

Древняя культура и небоскребы, ласковое солнце и фантастическая кухня — все это об Азербайджане . Корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина попробовала бакинские помидоры и прогулялась по широким проспектам столицы.

Восточная сказка начинается с аэропорта имени Гейдара Алиева. Крупнее и эффектнее гавани на Кавказе нет. Он вошел в сотню красивых аэропортов мира. Широкие проспекты и огромные здания — еще одна визитная карточка современной столицы.

Небоскребы и дворцы соседствуют с домами эпохи Страны Советов. Разным, колоритным, непривычным Баку видят гости, азербайджанцы же просто всем сердцем любят свой непохожий на других город.

«Я люблю, когда много зелени, много деревьев. Сейчас дороги расширяются, для нашей инфраструктуры это к лучшему. Большой плюс», — сказала жительница Баку Лейла.

«Пламенные башни» — отражение истории Азербайджана. Город, который когда-то называли «черным», сейчас сверкает сталью, золотом и стеклом. И пока в стране размеренно сопят насосы, азербайджанцы могут спать спокойно. Сердце этого богатства, как и сотни лет назад, бьется здесь. Биби-Эйбат — колыбель мировой нефтяной промышленности. Первую скважину здесь пробурили еще в 1846 году.

«Суточная добыча нефти в сутки на нашем месторождении — 335 тонн в сутки», — сказал сотрудник нефтедобывающей компании.

В Азербайджане около 10 тысяч нефтяных скважин на суше и на море. Рассчитывать только на недра руководство страны не намерено и мыслит шире, во всю развивает производство. Четыре года назад президент Ильхам Алиев начал строительство огромного агропромышленного комплекса. Его площадь — как два княжества Монако плюс Ватикан

Бакинские помидоры — тоже своеобразная визитная карточка Азербайджана. Их тоннами вывозят на продажу. Вкус не перепутать, говорят знатоки.

«Бакинские помидоры от других сортов отличаются тем, что мы не используем химикаты во время выращивания. Для оплодотворения у нас есть пчелы. Это 100% экологически чистый продукт», — отметил представитель тепличного хозяйства.

Столица живет совсем в другом ритме, нежели окраины страны. Но и здесь постоянно что— то строят, ремонтируют, реставрируют. Почти все проекты курирует фонд Гейдара Алиева , вице-президентом которого является Лейла Алиева

«Я очень люблю, когда у нас проходят международные форумы и мероприятия. У нас это очень часто. Бывает особенно ярко, приезжает много туристов, город кипит», — сказала Лейла Алиева.

Жемчужина Баку — невиданный по размаху и красоте культурный центр. Говорят, что форма здания — копия подписи первого президента Гейдара Алиева. Миф красивый, и потому никто не стремится его развенчать. Достоверно одно: трехэтажное восточное чудо признали лучшим архитектурным зданием мира.