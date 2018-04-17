Ещё
В Северной Осетии направят более 500 млн рублей на приобретение сельхозоборудования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка решила помешать Трампу
Америка решила помешать Трампу

В Северной Осетии направят более 500 млн рублей на приобретение сельхозоборудования 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 17 апреля. /ТАСС/. Северная Осетия направит на приобретение сельхозтехники и оборудования более 500 млн рублей благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Северной Осетии и АО «Росагролизинг». Такое решение приняли на заседании республиканского правительства.
"Договоренность, которой достигли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и руководитель «Росагролизинга» Валерий Назаров, позволит привлечь в Северную Осетию финансовые средства в размере 1 млрд 200 млн рублей, из которых 529,5 млн рублей израсходуют на приобретение техники и оборудования, и на приобретение животных направят 670,5 млн рублей", — сказал председатель правительства республики Таймураз Тускаев.
Как сообщалось, в 2016 году у аграриев Северной Осетии возникли проблемы с завершением уборки озимых из-за нехватки техники. В собственности республики нет уборочных машин, они предоставляются сельхозпроизводителями, а также арендуются у соседних республик. Сельхозпроизводители Северной Осетии в 2017 году смогли приобрести с помощью господдержки 82 единицы техники, что позволило сократить дефицит сельхозмашин в регионе и избежать задержек при уборке урожая.
"В условиях слабой технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий техникой вопрос взаимодействия с федеральной лизинговой структурой является актуальным и важным. Сегодня количественные и качественные параметры не удовлетворяют требованиям интенсивного ведения сельского хозяйства. Мы делаем серьезный шаг", — сказал Тускаев.
ТАСС: последние новости
В Армении лидер митингующих заявил, что начинает "бархатную революцию" Кандидатура Саргсяна будет предложена на пост премьер-министра Армении Что известно о протестах в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня14
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой154
Миру предрекли глобальное финансовое крушение118
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море41
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту17
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение