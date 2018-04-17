В Северной Осетии направят более 500 млн рублей на приобретение сельхозоборудования

"Договоренность, которой достигли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и руководитель «Росагролизинга» Валерий Назаров , позволит привлечь в Северную Осетию финансовые средства в размере 1 млрд 200 млн рублей, из которых 529,5 млн рублей израсходуют на приобретение техники и оборудования, и на приобретение животных направят 670,5 млн рублей", — сказал председатель правительства республики Таймураз Тускаев

Как сообщалось, в 2016 году у аграриев Северной Осетии возникли проблемы с завершением уборки озимых из-за нехватки техники. В собственности республики нет уборочных машин, они предоставляются сельхозпроизводителями, а также арендуются у соседних республик. Сельхозпроизводители Северной Осетии в 2017 году смогли приобрести с помощью господдержки 82 единицы техники, что позволило сократить дефицит сельхозмашин в регионе и избежать задержек при уборке урожая.

"В условиях слабой технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий техникой вопрос взаимодействия с федеральной лизинговой структурой является актуальным и важным. Сегодня количественные и качественные параметры не удовлетворяют требованиям интенсивного ведения сельского хозяйства. Мы делаем серьезный шаг", — сказал Тускаев.