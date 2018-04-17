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Серж Саргсян заявил, что в Армении очень много недовольных всем людей
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Серж Саргсян заявил, что в Армении очень много недовольных всем людей 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Армении очень много людей, как минимум 60%, а может, даже больше, которые всем недовольны. Об этом заявил лидер правящей Республиканской партии, кандидат в премьер-министры страны Серж Саргсян. После выступления в парламенте он отвечает на вопросы депутатов, затем последует процедура открытого голосования по избранию главы правительства.
«Но быть недовольным — не значит всё отвергать, это не значит, что есть конфликт», — считает Саргсян. Он утверждал, что в Армении за политические взгляды никто и никогда не подвергался уголовному преследованию, цитирует экс-президента агентство Новости-Армения.
Пока в Национальном собрании заслушивают кандидата в премьер-министры от правящей коалиции, центральный район Еревана охвачен массовыми акциями протеста.
По сообщениям местных СМИ, протестующие против избрания Саргсяна председателем кабинета министров окружили около десятка зданий правительства и госучреждений, в том числе МИД, генпрокуратуру, кассационный суд, парализовав их работу.
Около 80 наиболее активных сторонников оппозиции задержаны полицией за совершённые правонарушения. При этом спецсредства, включая слезоточивые газы и водомёты, пока полиция не задействовала.
Лидер оппозиционных сил, депутат парламента и глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян внёс во вторник коррективы в действия манифестантов. По всей видимости, штурм парламента отложен. Всех своих сторонников и недовольных жизнью и властью он собирает вечером на площади Революции, где, по его словам, состоится «самый крупный митинг в истории Армении».
Незадолго до этого Пашинян заявил о начале в стране ненасильственной «бархатной революции», сравнив действия армянской оппозиции и её сторонников с давними предшественниками такой же революции в бывшей Чехословакии.
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