Серж Саргсян заявил, что в Армении очень много недовольных всем людей

Армении очень много людей, как минимум 60%, а может, даже больше, которые всем недовольны. Об этом заявил лидер правящей Республиканской партии , кандидат в премьер-министры страны Серж Саргсян . После выступления в парламенте он отвечает на вопросы депутатов, затем последует процедура открытого голосования по избранию главы правительства.

«Но быть недовольным — не значит всё отвергать, это не значит, что есть конфликт», — считает Саргсян. Он утверждал, что в Армении за политические взгляды никто и никогда не подвергался уголовному преследованию, цитирует экс-президента агентство Новости-Армения.

Пока в Национальном собрании заслушивают кандидата в премьер-министры от правящей коалиции, центральный район Еревана охвачен массовыми акциями протеста.

По сообщениям местных СМИ, протестующие против избрания Саргсяна председателем кабинета министров окружили около десятка зданий правительства и госучреждений, в том числе МИД генпрокуратуру , кассационный суд, парализовав их работу.

Около 80 наиболее активных сторонников оппозиции задержаны полицией за совершённые правонарушения. При этом спецсредства, включая слезоточивые газы и водомёты, пока полиция не задействовала.

Лидер оппозиционных сил, депутат парламента и глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян внёс во вторник коррективы в действия манифестантов. По всей видимости, штурм парламента отложен. Всех своих сторонников и недовольных жизнью и властью он собирает вечером на площади Революции, где, по его словам, состоится «самый крупный митинг в истории Армении».

Незадолго до этого Пашинян заявил о начале в стране ненасильственной «бархатной революции», сравнив действия армянской оппозиции и её сторонников с давними предшественниками такой же революции в бывшей Чехословакии.