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Греческую рок‐группу «Гниющий Христос» не пустили в Грузию
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Греческую рок‐группу «Гниющий Христос» не пустили в Грузию 

360tv.ru 2 часа назад
Греческая рок‐группа Rotting Christ (Гниющий Христос) была задержана полицейскими в Тбилисском международном аэропорту, сообщил «Интерфакс».
Задержание в аэропорту членов рок-группы произошло во время установления их идентификационных данных. По заявлению грузинского адвоката, рок-исполнители показались «нежелательными и опасными» для Грузии.
Сами музыканты сообщили на своем официальном сайте, что провели в тбилисском аэропорту почти 12 часов, после чего покинули Тбилиси. По их мнению, в Грузию им было не попасть из-за названия команды Rotting Christ (Гниющий Христос). В Тбилисси рок-музыканты прибыли для проведения концерта по приглашению одной из грузинских компании.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали YouTube и удалили с хостинга клип на песню Despacito, заменив его видеорядом, на котором люди в масках и с оружием в руках требовали освободить Палестину.
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