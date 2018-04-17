Президент Гвинеи-Бисау назначил нового премьер-министра

Дакар , 17 апреля / Синьхуа / — По поступившей из Бисау информации, президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш в понедельник назначил премьер-министром страны Аристидеса Гомеса.

В указе главы государства говорится, что первоочередными задачами А. Гомеса станут формирование правительства и подготовка к парламентским выборам.

Как сообщил источник в канцелярии президента, новый премьер-министр назначен в соответствии с консенсусом, которого ведущие политические силы Гвинеи-Бисау, в первую очередь Африканская партия независимости Гвинеи Кабо-Верде /ПАИГК/ и Партия социального обновления, достигли в ходе саммита ЭКОВАС в Ломе

А. Гомес — высокопоставленный член ПАИГК, в 2005-2007 гг. он уже возглавлял правительство.

В августе 2015 года политические силы в Гвинее-Бисау разошлись во мнениях относительно назначения главы кабинета. ПАИГК, имеющая большинство мест в парламенте, отказывалась одобрять выдвинутого президентом кандидата, считая, что назначение премьер-министра без согласия ПАИГК не соответствует конституции.