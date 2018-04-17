Ещё
Президент Гвинеи-Бисау назначил нового премьер-министра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Гвинеи-Бисау назначил нового премьер-министра 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дакар, 17 апреля /Синьхуа/ — По поступившей из Бисау информации, президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш в понедельник назначил премьер-министром страны Аристидеса Гомеса.
В указе главы государства говорится, что первоочередными задачами А. Гомеса станут формирование правительства и подготовка к парламентским выборам.
Как сообщил источник в канцелярии президента, новый премьер-министр назначен в соответствии с консенсусом, которого ведущие политические силы Гвинеи-Бисау, в первую очередь Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде /ПАИГК/ и Партия социального обновления, достигли в ходе саммита ЭКОВАС в Ломе.
А. Гомес — высокопоставленный член ПАИГК, в 2005-2007 гг. он уже возглавлял правительство.
В августе 2015 года политические силы в Гвинее-Бисау разошлись во мнениях относительно назначения главы кабинета. ПАИГК, имеющая большинство мест в парламенте, отказывалась одобрять выдвинутого президентом кандидата, считая, что назначение премьер-министра без согласия ПАИГК не соответствует конституции.
В октябре 2016 года политики и представители общественных и религиозных организаций Гвинеи-Бисау провели переговоры в Конакри и подписали соглашение, в соответствии с которым страна должна была назначить одобренного всеми партиями премьер-министра, чтобы успешно сформировать правительство и провести выборы в парламент. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Серж Саргсян выдвинут на пост премьер-министра Армении Парламент Армении ратифицировал соглашение о партнерстве с ЕС Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС - И.Алиев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию120
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля215
Путин придумал способ победить коррупцию526
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку122
Российский «Панцирь» отбил атаку США790
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение