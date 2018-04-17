Лидер оппозиции в Армении разорвал уведомление о прекращении акций протеста

Избегать мест массового скопления людей в Ереване посоветовал российский МИД . Как пишет Рен-ТВ, после столкновения демонстрантов и полиции госпитализированы 46 человек

Накануне протестующие перекрыли центральные улицы, въезд в центр города был блокирован. Об этом сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра министерства. Сегодня оппозиционеры попытаются блокировать все подступы к парламенту, где должны пройти выборы председателя правительства.