Лидер оппозиции в Армении разорвал уведомление о прекращении акций протеста 

Лидер протестного движения в Ереване депутат парламента Никол Пашинян порвал уведомление полиции о прекращении акций против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Это уведомление депутату передал заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян.
Избегать мест массового скопления людей в Ереване посоветовал российский МИД. Как пишет Рен-ТВ, после столкновения демонстрантов и полиции госпитализированы 46 человек
Накануне протестующие перекрыли центральные улицы, въезд в центр города был блокирован. Об этом сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра министерства. Сегодня оппозиционеры попытаются блокировать все подступы к парламенту, где должны пройти выборы председателя правительства.