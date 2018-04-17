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Лидер оппозиции в Армении разорвал уведомление о прекращении акций протеста
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Лидер оппозиции в Армении разорвал уведомление о прекращении акций протеста 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Лидер протестного движения в Ереване депутат парламента Никол Пашинян порвал уведомление полиции о прекращении акций против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Это уведомление депутату передал заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян.
Избегать мест массового скопления людей в Ереване посоветовал российский МИД. Как пишет Рен-ТВ, после столкновения демонстрантов и полиции госпитализированы 46 человек
Накануне протестующие перекрыли центральные улицы, въезд в центр города был блокирован. Об этом сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра министерства. Сегодня оппозиционеры попытаются блокировать все подступы к парламенту, где должны пройти выборы председателя правительства.
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Митингующие в Ереване блокируют улицы В Ереване протестующие заблокировали центр города Политические традиции Армении. Полиция потребовала прекратить беспорядки в Ереване
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