Беспорядки в Армении: что стало причиной?

Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика» В понедельник около 6 тыс. человек вышли на улицы столицы Армении в знак протеста против того, что оппозиция называет захватом власти бывшим президентом страны Сержем Саргсяном . Несколько человек получили ранения в стычках с полицией.

В последние недели сотни активистов оппозиции проводили митинги в знак протеста против кампании Саргсяна по выдвижению на пост премьер-министра, после того как в 2015 году была утверждена конституционная поправка, согласно которой полномочия премьер-министра существенно расширены, президентские — сокращены.

Число протестующих достигло нескольких тысяч в последние дни, когда был заблокирован центр Еревана , столица бывшей советской республики.

Корреспондент Reuters отметил по крайней мере трех протестующих с кровью на руках и ногах после того как в центре города вспыхнули потасовки. Местные СМИ процитировали высказывания врача больницы, в которых говорится, что ранения получил трое полицейских и один протестующий.

Полиция предупредила демонстрантов, что будет применен слезоточивый газ и другие средства для разгона демонстрантов, если они не покинут площадь и не разблокируют центр города.

[html] [/html] В субботу правящая республиканская партия выдвинула Саргсяна, который занимал пост президента с 2008 года по 2018 год, в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Союзник Саргсяна Армен Саркисян , бывший премьер-министр и посол в Великобритании , принес присягу в качестве президента на прошлой неделе после избрания парламентом в голосовании, которое должно было ознаменовать переход власти к премьер-министру и парламенту.

В соответствии с поправкой конституции, утвержденной в 2015 году, президент будет формальным главой Армении. Во вторник парламент должен решить вопрос об утверждении Саргсяна на посту премьер-министра.

Партия Дашнакцутюн, которая является союзником республиканцев, также поддерживает кандидатуру Саргсяна. Это означает, что он должен легко получить необходимое большинство голосов для того, чтобы получить место премьер-министра. Лидеры оппозиции обвинили Саргсяна в изменении политической системы страны, которое было проведено с тем, чтобы он остался у власти.

Саргсян отрицал намерение занять пост премьер-министра до марта, когда отметил, что его назначение позволит ему поделиться своим опытом, полученным на посту президента.

Экономический фактор трудно назвать ключевым поводом для распространения протестных настроений в Армении. На текущий момент правительство проводит налогово-бюджетную консолидацию с целью добиться снижения госдолга республики. При этом денежно-кредитная политика в 2018 году будет ужесточаться для борьбы с растущим инфляционным давлением.

По прогнозам Азиатский банк развития рост экономики Армении в 2018 году составит 4%. Эксперты АРБ отмечают, что на фоне роста ВВП страны в 2019 году на 4,2%, уровень инфляции будет рекордно низким, на 2018 год прогнозируется на уровне 2,7%, а на 2019 — 2,2%.

В 2017 году экономика Армении выросла на 7,5%, а инфляция составила 1%. На 2018 год в госбюджете Армении запланирован рост ВВП на уровне 4,5%.

"Эти прогнозы предполагают наличие продолжительной благоприятной внешней среды и ускорение структурных реформ, направленных на улучшение управления, а также стимулирования частных инвестиций и экспорта", — говорится в сообщении армянского офиса АБР.