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Горан Брегович в Тбилиси: кадры концерта музыканта и композитора
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Горан Брегович в Тбилиси: кадры концерта музыканта и композитора
Sputnik Грузия
2 часа назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
Всемирно известный музыкант и композитор
Горан Брегович
выступил с концертом в
Тбилиси
в грузинский День любви 15 апреля. Смотрите на видео Sputnik
Грузия
, как проходило выступление Бреговича перед грузинской публикой
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