Два Саргсяна для Армении

Армении новый президент Армен Саргсян официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в понедельник, 9 апреля. Это значит, что республика завершила конституционную реформу и окончательно перешла к парламентской форме правления. Репортаж корреспондента телеканала «МИР» Ирины Мкртчян о больших переменах в стране.

Для Армена Саргсяна это час икс. На специальном заседании Национального собрания он стал четвертым президентом страны.

«Вступая в должность президента Республики Армения, присягаю: быть верным Конституции и законам Республики Армения. При осуществлении полномочий быть объективным, руководствоваться общегосударственными и общенациональными интересами, вкладывать все силы в укрепление национального единства. Бог в помощь», — сказал Саргсян.

Президентскую клятву он приносит, положив руку не только на Конституцию Армении, но и на Евангелие «Вехамон Аветаран» — рукописное издание VII века. Эта традиция появилась в ноябре 1991-го. Во время первой инаугурации, когда сама процедура еще даже не была прописана в главном документе страны. Поэтому президент Левон Тер-Петросян тогда присягу принес на книге из коллекции Матенадарана — хранилища рукописей в Ереване . Она единственная сохранилась на древнеармянском языке. Теперь Евангелие — тоже важный символ, символ государственной власти. «Сегодня для меня большая честь вступить в высокую должность президента Республики Армения. Это колоссальная ответственность перед страной, народом и историей. Она побуждает меня направить все свои силы и энергию, чтобы оправдать то доверие, которое 2 марта мне оказало Национальное Собрание», — сказал Армен Саргсян. Это первая официальная и даже программная речь нового президента. «Доверие», «диалог», «сотрудничество» — главные слова. Армен Саргсян говорит не просто как лидер, говорит как дипломат. Его формула — «Маленькая страна всемирный народ». Он президент для всех армян, рассеянных по всему миру.

«Вера и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, четкое видение, оживление экономики и осязаемые результаты могут не только стимулировать экономических рост, поток внутренних и внешних инвестиций, но и тормозить эмиграцию, более того, вернуть на родину многих наших соотечественников», — считает избранный президент.

Германии, Армен Саргсян по образованию физик, окончил Ереванский университет. Автор десятков научных статей. Работал преподавателем, в том числе в вузах России США , Британии. В 1990-х был послом Армении в Лондоне, Ватикане , странах Бенилюкса. Занимался бизнесом, за рубежом у него 15 компаний. У нового президента репутация человека умного и интеллигентного. «Первые кардинальные изменения должны произойти в области образования, ведь только грамотное общество способно добиться прорыва в области экономики», — считает заместитель директора физико-математической школы Еревана Анжела Назаретян. «С Арменом Саргсяном мы связываем большие надежды, поскольку намеченные к реализации системные изменения в большей степени обусловлены должностью президента и его личностью, он должен стать хранителем Конституции», — говорит руководитель парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян . Своего преемника Серж Саргсян готов поддержать во всем. Накануне инаугурации он принял в своей резиденции избранного президента. Вместе с новой первой леди Нуне. «Уверен, что спустя определенное время мы сможем констатировать успехи, мы просто обречены на успехи. Уверен, что госпожа Нуне поможет вам», — обратился к коллеге президент Армении Серж Саргсян.

«Уверен, что Нуне мне поможет, не только потому что является моим другом на протяжении 50 лет, супругой на протяжении 40 лет, но и имеет перед глазами блестящий пример в лице госпожи Риты того, как нужно поддерживать президента, помогать и содействовать», — ответил избранный президент. Нуне — журналист и автор детских книг, которые в том числе на английском языке. С Арменом она познакомилась еще в школе и говорит, сразу влюбилась. «Очень сложно найти правильный баланс в отношениях. Армен сильный, я тоже. Мог быть конфликт, но я даю возможность ему быть лидером, и он ценит это во мне. Он всегда говорит, что не смог бы добиться этого без меня», — говорит Нуне Саргсян. Теперь Армен не просто лидер в семье. Он лидер страны. Для него и первой леди уже подготовили резиденцию, отремонтировали бывший Дом приемов правительства.

Зарплата четвертого президента — около трех тысяч долларов в месяц, от жалованья Саргсян отказался. Эти деньги пойдут на благотворительность.

«Не секрет, что пост президента имеет представительскую функцию и в инаугурационной речи Армена Саргсяна больше звучали нотки гуманитарного плана», — отметил политолог Виген Акопян.

Инаугурация нового президента — кульминация конституционной реформы в Армении. Страна окончательно превратилась в парламентскую республику, то есть ключевые вопросы решает премьер. Кто будет следующим премьер-министром, будет ясно в ближайшее время. Уже 17 апреля его выберет Национальное собрание. Правящая « Республиканская партия » предложила кандидатуру Сержа Саргсяна, теперь уже бывшего президента страны. У республиканцев парламентское большинство. Так что интриги, по сути, нет. Очевидно, что теперь Армения получит вместо одного сразу двух Саргсянов.

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