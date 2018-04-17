В Ереване протестующие заблокировали ряд центральных улиц

В столице Армении продолжаются активные действия противников правящей партии. Протестующие, представляющие интересы либеральной и прозападной партии «Елк» ("Исход"), несмотря на позднее время, блокируют площадь Франции в центре Еревана , а также пять ключевых перекрестков города неподалеку, передает "Интерфакс"

Представители полиции не вмешиваются в ситуацию, хотя на площади установлены палатки и дровяные печи, здесь же готовят и раздают еду. В то же время прилегающий к площади проспект Баграмяна, где располагается армянский парламент, перекрыт усиленными нарядами правоохранительных органов

Ранее полиция призвала организаторов акции не допускать, чтобы в ней участвовали подростки.

"В случае грубого нарушения общественного порядка и угрозы жизни и здоровью граждан полиция имеет право применять спецсредства, и не исключено, что в результате паники или неповиновения демонстрантов могут в первую очередь серьезно пострадать подростки", — цитирует заявление на сайте полиции РИА Новости