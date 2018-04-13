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Глава Адыгеи принял Генерального консула Армении в ЮФО
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Глава Адыгеи принял Генерального консула Армении в ЮФО 

АиФ Адыгея 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Сегодня в Доме правительства РА состоялась рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова с Генеральным консулом Республики Армения в ЮФО (г. Ростов-на-Дону) Варданом Асояном. Обсуждались перспективы развития сотрудничества между Адыгеей и Арменией.
Глава РА подчеркнул сложившие давние дружеские отношения с армянским народом, многочисленная диаспора которого проживает в Адыгее. Мурат Кумпилов отметил, что представители армянской общины принимают активное участие в общественной жизни, во всех праздничных и торжественных мероприятиях, вносят свой вклад в развитие разных сфер экономики.
«Мы ценим конструктивное и поступательное развитие отношений между Россией и Арменией. На региональном уровне также готовы к продолжению полноценного диалога и налаживанию партнерских отношений с армянской стороной. Будем рассматривать ваши предложения и делиться своими наработками», — отметил глава РА.
Генконсул Армении в ЮФО поблагодарил Мурата Кумпилова за прием и передал также слова благодарности от представителей армянской общины. По его мнению, в Адыгее созданы все условия для сохранения национальной идентичности армян.
Вардан Асоян также сообщил, что в Армении большой популярностью пользуются известные бренды республики — адыгейский сыр, майкопский паркет. При этом есть потребность в дальнейшем развитии деловых, культурных, гуманитарных связей.
«Нам важно сформировать конструктивный диалог культур народов, проживающих в республике. И мы нацелены на сохранение мира и межнационального согласия — это основа, которая позволяет нам развиваться», — подытожил глава Адыгеи.
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