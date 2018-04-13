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Бердымухамедов поздравил Алиева с победой на выборах
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Бердымухамедов поздравил Алиева с победой на выборах 

Мир24 3 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Победа Алиева свидетельствует о высокой поддержке азербайджанского народа проводимого им курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономического развития страны, говорится в поздравлении.
«Туркменистан и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-азербайджанских отношений на благо двух братских народов», — подчеркнул Бердымухамедов.
Он выразил Алиеву пожелания крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания народа Азербайджана.
Напомним, после обработки 100% бюллетеней Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана, набирая 86,03% голосов избирателей. Семь других кандидатов набирают от 0,74% до 3,11% голосов.
Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбирался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны избирается на семь лет.
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