Москва и риторика «Мечты»

Странные, по меньшей мере неожиданные события происходят во властной верхушке Грузии . Трудно сказать, с чем это связано, но правящая партия постепенно начинает менять риторику в отношении России . Конечно, мы можем сказать, что все это не имеет принципиального значения, так как речь идет не о конкретных действиях, а о словах, однако очевидно, что слова в политике вообще имеют принципиальное значение, а в отношении России — тем более.

Значительная часть российской внешней политики — это риторика. Не столь важно что вы делаете — важно что вы говорите. Российская власть готова вбухивать безвозвратные миллиарды в страны, от которых ей нет никакого толка, но они произносят те ритуальные слова, которые в Кремле хотят слышать.

Это примерно как пьяное — «Ты меня уважаешь, или нет?». Кому какой толк от уважения? Вроде бы никакого, но тем не менее, 70% российской политики — это то самое «ты меня уважаешь или нет?», и лишь небольшая часть — практические соображения, типа добыча и транспортировки энергоресуров, и т.д.

Собственно говоря, и попытка «Грузинской мечты» наладить отношения с Россией — она ведь тоже проходила главным образом через риторику. Какими были рецепты? Никто ведь не предлагал — «войти в Евразийский Союз », «Отказаться от стратегических региональных проектов», «забыть об Абхазии , и прочее.

»Не злить», «не говорить слишком много», «не ругать», «соблюдать корректность» — то есть опять, все дело в выборе языка и манеры говорить. Так вот, странные вещи, которые происходят в последнее время, как раз и относятся к сфере риторики.

Все началось с выдворения российского дипломата из Грузии — действие сугубо формальное, даже символическое, с учетом того, что между странами нет дипотношений, а под топор попал лишь один сотрудник конторы с длинным названием «Секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии» — проще говоря, посольства РФ в Грузии.

Понятно, что от этого никому ни жарко ни холодно, но даже такие такие троечники, как «мечтатели» должны понимать — неважно сколько человек будут выдворены, и кем они были — пусть хоть повар и дворник при посольстве. Очевидно, что это символический шаг, и отрицательный ответ на самый русский в мире вопрос — «Ты меня уважаешь или нет?».

Дальше больше.. Когда был обнародован отчет службы безопасности Грузии о потенциальных рисках, в первое время казалось, что это пишет какая-нибудь неправительственная организация, или это возмущенное парламентское выступление лидеров Национального движения или Европейской Грузии.

Но нет, это был доклад главной структуры, отвечающей за безопасность страны, и он изобиловал такими понятиями как «российская пропаганда», «гибридная война», в нем говорилось о пророссийских неправительственных организациях, которые пытаются распространять в стране антизападные настроение, и многое другое..

Словом, все то, о чем все 5,5 лет «Мечты» говорили представители СМИ, оппозиции, и неправительственного сектора, но сама правящая партия боялась даже подумать…

Трудно сказать, с чем связано такое ужесточение риторики, совершенно нехарактерное для слабаков-мечтателей. То ли это реакция на слишком уж откровенную пощечину в виде дела Арчила Татунашвили , то ли помыкавшись 5 лет с попытками задобрить русских сладкими речами и темпераментными танцами, поняли, что все это — не работает.

Даже позорнейшая готовность признать собственную страну агрессором в навязанной войне 2008 года — не помогла…

Что ж. Риторика — это конечно замечательно — говорю об этом совершенно без всякой иронии, особенно если учитывать ее значение для российской политики.

Однако, одной риторикой тут не обойтись. Отчет службы безопасности не отрицает того, что было известно уже всем, и только «Мечта» пыталась не замечать — пятая колонна в Грузии расцвела всеми возможными цветами.

Неправительственные организации, СМИ, значительная часть церкви, почти вся консервативно настроенная часть общества — сегодня работает на северного соседа в масштабах, которые были немыслимы не только при Саакашвили, но даже при Шеварднадзе.

Можно себя успокаивать и говорить, что общественное мнение не изменилось, и все еще остается прозападным, однако в среде люмпен-пролетариата, манипулировать которым проще простого, рост пророссийских настроений уже преодолел критический порог.

Единственное, что спасает Грузию от победы ватников — это их крайняя, невообразимая тупость, помноженная на лень, неорганизованность, и недееспособность.

Вот уже который год надеждой страны на лучшее будущее является беспросветный идиотизм значительной части ее граждан… Хорошего в этом — немного..

Кроме того, как известно, если в спектакле на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит.. В Грузии на стене висит ружье — слабое, недееспособное, никчемное, но и оно может один раз случайно взять, да и выстрелить.

Одного раза будет вполне достаточно — и больше не понадобится. Если один раз, хотя бы случайно, пророссийские силы победят — то они больше никогда не уйдут….

Поэтому риторики недостаточно — «Мечта» должна пойти дальше своих же слов и принять жесткие меры— все проявления российской «мягкой силы» и московские орудия «гибридной войны» должны быть подавлены полностью. Все пророссийские СМИ закрыты, политические партии распущены, неправительственные организации задавлены, а трансляция российских телеканалов запрещена законом.

Сделать это можно очень легко — просто принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание факта начала Россией войны в августе 2008 года. Поверьте, больше ничего не понадобится — только одного такого закона будет достаточно для того, чтоб очистить всю страну от организованной прокремлевской швали.

Конечно, это приведет к ответным действиям со стороны России — о продаже вина и росте числа туристов можно будет благополучно забыть, и «Грузинской мечте» придется отвечать за ту бездумность, с которой она втащила Грузию на российские рынки.. С 2006 по 2012 год стране кое-как удалось слезть с российской иглы, и развиваться без нее, и вот, назло прошлой власти, нынешняя полностью профукала это достижение.

Рано или поздно, мы все за это заплатим. Не сегодня так завтра, Россия выставит какое-нибудь совершенно невыполнимое условие, и мы снова вернемся в 2006 год.

Соответственно, не следует бояться неизбежного, и надо понять, что уничтожение пятой колонны — куда более важное дело, чем экспорт грузинского вина в Россию.

Что ж, нам сейчас остается только ждать, что предпримет наша власть в продолжение своего же заявления… Или не предпримет ничего, так и оставшись на уровне риторики.