Президент Шри-Ланки приостановил работу парламента

"Я, Майтрипала Сирисена, объявляю перерыв в работе парламента с полуночи 12 апреля 2018 года и назначаю датой начала следующей сессии парламента 8 мая 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, президент не объяснил причины приостановки работы парламента страны.

При это ранее парламент Шри-Ланки отклонил предложение президента вынести вотум недоверия премьер-министру Ранилу Викремесингхе.