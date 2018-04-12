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Президент Шри-Ланки приостановил работу парламента
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Президент Шри-Ланки приостановил работу парламента 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приостановил работу парламента до 8 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента печати страны.
"Я, Майтрипала Сирисена, объявляю перерыв в работе парламента с полуночи 12 апреля 2018 года и назначаю датой начала следующей сессии парламента 8 мая 2018 года", — говорится в сообщении.
Как отмечается, президент не объяснил причины приостановки работы парламента страны.
При это ранее парламент Шри-Ланки отклонил предложение президента вынести вотум недоверия премьер-министру Ранилу Викремесингхе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Наджим Разак объявил о роспуске парламента в связи с предстоящими в стране всеобщими выборами.
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