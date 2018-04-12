Ильхам Алиев — вновь переизбранный «президент всех азербайджанцев»

Глава азербайджанского государства за годы своего президентства — с 2003 года, по мнению некоторых наблюдателей и аналитиков, продемонстрировал «твердую волю и принципиальность» в решении вопросов, затрагивающих интересы государства и народа.

Он продолжает политическую линию отца — бывшего лидера Азербайджана Гейдара Алиева , в том числе и во внешней политике, которая, по мнению экспертов, основывается на сбалансированном подходе и выверенном отношении как к своим национальным интересам, так и к интересам других государств.

Начало карьеры

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку. В 1977 году окончил среднюю школу № 6 в азербайджанской столице и поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании института в 1982 году он поступил в аспирантуру МГИМО. В том же году семья Алиевых переехала в Москву

В 1985 году, защитив диссертацию, получил ученую степень кандидата исторических наук и в 1985-1990 годах преподавал в МГИМО.

После преподавательской деятельности Ильхам Алиев занялся частным бизнесом. В 1991 году он возглавил фирму «Ориент», а в 1992 году переехал в Стамбул , так как основная деятельность фирмы была связана с Турцией . Вернулся на родину, когда его отец Гейдар Алиев стал президентом республики.

С 1994 года по август 2003 года — вице-президент, а затем первый вице-президент ГНКАР (Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики). Принимал участие в осуществлении «нефтяной стратегии Гейдара Алиева». Также активно участвовал на переговорах с иностранными нефтяными компаниями, которые завершились подписанием договора, известного как «Контракт Века», — о совместной разработке нефтяных месторождений «Азери», «Чыраг» и «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря. Ильхам Алиев является автором ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики Азербайджана.

Спустя годы, уже в период президентства, нефтяная политика Ильхама Алиева положительно повлияла на экономику страны. В 2006 году был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, в 2007 — газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Будучи одним из крупных экспортеров нефти, Азербайджан также стал экспортировать природный газ. В 2010 году на долю нефти и газа приходилось 97% экспорта и 39% государственных доходов.

Депутат и глава партии

В 1995 году Ильхам Алиев был избран, а в 2000 году переизбран депутатом парламента Азербайджана. В 2003 году, вступив на должность премьер-министра, он сложил депутатские полномочия.

В декабре 1999 года на первом съезде партии «Новый Азербайджан» его избрали одним из пяти заместителей председателя партии, а в ноябре 2001 года на втором съезде партии — первым заместителем председателя. В 2005 году он возглавил эту политическую силу.

С 2001 по 2003 годы руководил делегацией парламента Азербайджана в ПАСЕ. В январе 2003 года Ильхам Алиев был избран заместителем председателя ПАСЕ и членом бюро.

В июле 2003 года Гейдар Алиев, находившийся на лечении, и его сын стали кандидатами на пост президента страны. Четвертого августа по предложению президента парламент назначил Ильхама Алиева премьер-министром. Спустя два месяца, 2 октября‬, по государственному телевидению Азербайджана было зачитано обращение Гейдара Алиева к народу, в котором он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу сына.

Президент

Президентство Ильхама Алиева было отмечено стабилизацией политической жизни страны. В октябре 2005 года в Азербайджане было объявлено о предотвращении попытки госпереворота, по обвинению в которой были арестованы 12 человек.

Победив на президентских выборах в 2008 году и получив свыше 88% голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост президента. Тогда состав правительства практически не изменился, а в марте 2009 года в Азербайджане был проведен референдум, одобривший поправки к конституции, согласно одной из которых один и тот же человек может избираться президентом страны более двух раз.

В июне 2013 года на съезде партии «Новый Азербайджан» перед очередными выборами была выдвинута кандидатура Ильхама Алиева, по итогам голосования он набрал 84,6% голосов избирателей.

Экономический рывок

Алиев за короткое время сумел обеспечить стремительный экономический рывок страны. Под его руководством разрабатываются проекты, расписываются социальные программы, проводятся международные мероприятия, в которых страна выступает за сотрудничество в регионе и реализацию крупных транснациональных проектов.

В начальный период президентства наблюдался экономический рост за счет экспорта энергоресурсов. Уже во время его первого президентского срока был осуществлен пуск основных экспортных трубопроводов в обход России : нефтепровода Баку—Тбилиси—Джейхан (запущен в мае 2005 года и вышел на полную мощность к июлю 2006 года) и газопровода Баку—Тбилиси—Эрзурум.

В рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2004—2008 годы» были поставлены задачи создания полумиллиона рабочих мест, увеличения в совокупном ВВП удельной доли несырьевого сектора, развития частного бизнеса, развития инфраструктуры — в частности, строительства и реконструкции дорог, медицинских, образовательных и спортивных сооружений.

Албанию в В 2014 году с участием Ильхама Алиева состоялась церемония закладки «Южно-газового коридора», по которому природный газ Азербайджана будет поставляться в Европу через Грузию и Турцию. А в 2015 году началось строительство Трансанатолийского газопровода (договор был заключен в 2012 году между Алиевым и его турецким коллегой, тогда еще премьером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ), который доставит газ через Грузию и Турцию в Болгарию . Продолжением этого газопровода станет Трансадриатический трубопровод (через Грецию Италию ), строительство которого началось в 2016 году.

До 2017 года в разработку морских нефтяных ресурсов Азербайджана было инвестировано около 33 миллиардов долларов, на «Азери-Чираг-Гюнешли» добыто 3,2 миллиарда баррелей нефти. Кроме того, на этом блоке месторождений были добыты и сданы правительству Азербайджана 30 миллиардов кубометров попутного газа.

Взвешенная политика

Эстонии. Азербайджан при Алиеве проводит гибкую внешнюю политику. В 2003 году был подписан договор с Турцией о взаимном визовом применении. В 2004 году президент подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Индонезии , в 2005 — в Марокко , в 2006 — в Малайзии и в Иорданском Королевстве, в 2007 — в Киргизии Таджикистане , в Литве , в 2009 году — в Таиланде , в 2010 — в Аргентине

В 2004 году, во время первого срока президентства Алиева, Азербайджан был включен в «Европейскую политику соседства», а в 2009 году подключился к «Восточному партнерству».

Ираном в 2005 году был подписан договор о ненападении, запрещающий, в частности, обеим государствам размещать на своей территории военные базы стран, враждебных противоположной стороне. В сентябре 2010 года главы Азербайджана и России подписали договор о государственной границе.

В то же время фактически отсутствуют какие-либо сдвиги в сторону урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В январе 2011 года Азербайджан получил статус наблюдателя в Африканском союзе, а в мае того же года стал членом Движения неприсоединения. Спустя полгода Азербайджан впервые был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН

Президент всех азербайджанцев

Вступая на пост главы республики, Алиев пообещал быть «президентом всех азербайджанцев, каждого гражданина, независимо от национальности, вероисповедания, политической принадлежности».

"Все живущие в мире азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное азербайджанское государство. Государство, которое никогда не оставит своего гражданина в беде. Мы стараемся и будем стараться решить все вопросы", — сказал он однажды.

В 2016 году среди населения был проведен опрос, согласно результатам которого рейтинг доверия президенту составил 97%.

Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев считает, что для азербайджанцев Алиев олицетворяет собой стабильность, а сама политика главы государства отвечает тем задачам, которые стоят перед страной.

"Этому поспособствовали высокие цены на нефть, но Алиев не бездействовал, он все эти годы проводил набор реформ, которые позволяли как-то опираться, готовить новую платформу развития вне зависимости от цен на нефть. Работа была проделана большая, в то же время она недостаточно масштабная для сегодняшнего дня", — сказал эксперт.