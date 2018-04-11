Ещё
Ильхам Алиев поблагодарил азербайджанцев за доверие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ильхам Алиев поблагодарил азербайджанцев за доверие 

Мир24 1 час назад
Набирающий более 86% голосов на выборах президента Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил народ республики за доверил, передает ТАСС.
«Благодарю за большое доверие, за эту поддержку. Эта поддержка придает мне силы, — подчеркнул действующий глава государства в обращении к народу. — Азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность и прогресс».
По его словам, результаты выборов стали «высокой оценкой того, что сделано за последние 15 лет». Алиев подчеркнул, что единство народа и власти крепнет.
«За последние 15 лет экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза. Но мы должны быть еще сильнее. Вперед к новым победам», — заключил он.
Ранее председатель ЦИК Мазахир Панахов рассказал, что после обработки 65% протоколов Алиев набрал 86,09% голосов избирателей. Самовыдвиженец Захид Орудж набирает 3,07%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) — 2,97%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) — 1,51%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) — 1,18%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) — 3,4%, Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) — 0,74% и Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) — 1,4%.
Напомним, что в связи с изменениями в Конституции страны в 2016 году с этих выборов президентский срок увеличивается до семи лет.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Сержа Саргсяна выдвинут на пост премьера Армении Предвыборная кампания в Азербайджане: что обещают кандидаты В траурном Тбилиси устроили шествие в поддержку шахтеров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй направила флот к Сирии185
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»77
Взлетевшая нефть воскресила рубль31
Юлия Скрипаль отказалась от помощи России68
Киев потребовал от Москвы уступок по газу139
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение