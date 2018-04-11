Ильхам Алиев поблагодарил азербайджанцев за доверие

«Благодарю за большое доверие, за эту поддержку. Эта поддержка придает мне силы, — подчеркнул действующий глава государства в обращении к народу. — Азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность и прогресс».

По его словам, результаты выборов стали «высокой оценкой того, что сделано за последние 15 лет». Алиев подчеркнул, что единство народа и власти крепнет.

«За последние 15 лет экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза. Но мы должны быть еще сильнее. Вперед к новым победам», — заключил он.

Ранее председатель ЦИК Мазахир Панахов рассказал, что после обработки 65% протоколов Алиев набрал 86,09% голосов избирателей. Самовыдвиженец Захид Орудж набирает 3,07%, Сардар Джалалоглу ( Демократическая партия ) — 2,97%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) — 1,51%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) — 1,18%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) — 3,4%, Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) — 0,74% и Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) — 1,4%.

Напомним, что в связи с изменениями в Конституции страны в 2016 году с этих выборов президентский срок увеличивается до семи лет.

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