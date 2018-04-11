От Москвы до Кишинева: азербайджанцы в странах СНГ выбирают президента 

На выборах президента Азербайджана голосуют не только в самой республике, но и за ее пределами. О том, как выполняют свой гражданский долг азербайджанцы, которые сегодня находятся за границей, рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш.
В Москве на выборах президента Азербайджана голосовали на Вознесенском переулке. Это самый центр российской столицы, всего несколько кварталов от Кремля. Участки открылись ровно в восемь утра, и почти сразу был аншлаг.
Первыми в очереди были сотрудники диппредставительства. Все в строгих деловых костюмах. Каждому, кто брал бюллетень, обрабатывали палец специальным раствором. Так можно определить, не голосовал ли человек в другом месте.
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль Оглы на выборы пришел с дочерью Лейлой. Опустив бюллетень в урну, дипломат сказал несколько слов ожидавшим его журналистам.
«Я уверен, что наш азербайджанский народ сделает правильный выбор. Успехи Азербайджана налицо. Развитие налицо. Я уверен, Азербайджан не сойдет с правильного пути», — отметил дипломат.
В России находятся сотни тысяч азербайджанцев, действуют несколько землячеств. Кроме Москвы, избирательные участки сегодня открыты в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
«Независимо от меня, я нахожусь сегодня в Санкт-Петербурге, однако мои мысли находятся там, в Азербайджане. Сегодня это мой долг — голосовать за стабильность, за гаранта нашего государства», — говорит избиратель Вагиф Кулиев.
В Молдове кабинки для голосования и урны для бюллетеней тоже установили в здании посольства. Оно находится в столице Кишиневе.
«Наши сотрудники, члены их семей уже проголосовали. Много студентов, которые получают образование в университетах Молдовы. Тоже очень активно голосуют. Кто является гражданином Азербайджана приходят и голосуют. Активность высокая, и нас это очень радует», — признался посол Азербайджана в Молдове Гудси Дурсун оглы Османов.
Основной наплыв избирателей в Минске ждут ближе к вечеру. В Беларуси сейчас учатся или работают около двух с половиной тысяч граждан Азербайджана. Из них на консульском учете состоит почти пятьсот человек.
«Есть здесь командировочные, студенты здесь есть наши. После занятий они все обязательно придут. Недавно у нас был праздник Навруз, мы были в регионах, встречались. Мы вели беседу насчет этого и они все обещали прийти на голосование. Думаю, что во второй половине дня они будут здесь», — рассказал посол Азербайджана в Беларуси Гандилов Латиф Сейфаддин оглы.
После закрытия участков это 19.00 по московскому времени — начнется подсчет голосов, результаты которого отправят в Баку.
Срок действия полномочий президента Азербайджана по обновленной в 2016 году Конституции увеличен до семи лет.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ