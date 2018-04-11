От Москвы до Кишинева: азербайджанцы в странах СНГ выбирают президента

На выборах президента Азербайджана голосуют не только в самой республике, но и за ее пределами. О том, как выполняют свой гражданский долг азербайджанцы, которые сегодня находятся за границей, рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

Москве на выборах президента Азербайджана голосовали на Вознесенском переулке. Это самый центр российской столицы, всего несколько кварталов от Кремля. Участки открылись ровно в восемь утра, и почти сразу был аншлаг.

Первыми в очереди были сотрудники диппредставительства. Все в строгих деловых костюмах. Каждому, кто брал бюллетень, обрабатывали палец специальным раствором. Так можно определить, не голосовал ли человек в другом месте.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль Оглы на выборы пришел с дочерью Лейлой. Опустив бюллетень в урну, дипломат сказал несколько слов ожидавшим его журналистам.

«Я уверен, что наш азербайджанский народ сделает правильный выбор. Успехи Азербайджана налицо. Развитие налицо. Я уверен, Азербайджан не сойдет с правильного пути», — отметил дипломат.

Санкт-Петербурге. В России находятся сотни тысяч азербайджанцев, действуют несколько землячеств. Кроме Москвы, избирательные участки сегодня открыты в Екатеринбурге

«Независимо от меня, я нахожусь сегодня в Санкт-Петербурге, однако мои мысли находятся там, в Азербайджане. Сегодня это мой долг — голосовать за стабильность, за гаранта нашего государства», — говорит избиратель Вагиф Кулиев.

Молдове кабинки для голосования и урны для бюллетеней тоже установили в здании посольства. Оно находится в столице Кишиневе

«Наши сотрудники, члены их семей уже проголосовали. Много студентов, которые получают образование в университетах Молдовы. Тоже очень активно голосуют. Кто является гражданином Азербайджана приходят и голосуют. Активность высокая, и нас это очень радует», — признался посол Азербайджана в Молдове Гудси Дурсун оглы Османов.

Основной наплыв избирателей в Минске ждут ближе к вечеру. В Беларуси сейчас учатся или работают около двух с половиной тысяч граждан Азербайджана. Из них на консульском учете состоит почти пятьсот человек.

«Есть здесь командировочные, студенты здесь есть наши. После занятий они все обязательно придут. Недавно у нас был праздник Навруз, мы были в регионах, встречались. Мы вели беседу насчет этого и они все обещали прийти на голосование. Думаю, что во второй половине дня они будут здесь», — рассказал посол Азербайджана в Беларуси Гандилов Латиф Сейфаддин оглы.

После закрытия участков это 19.00 по московскому времени — начнется подсчет голосов, результаты которого отправят в Баку

Срок действия полномочий президента Азербайджана по обновленной в 2016 году Конституции увеличен до семи лет.

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