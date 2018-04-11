Армения ратифицировала соглашение с ЕС

Армения ратифицировала соглашение о партнерстве с ЕС

Парламент Армении в среду ратифицировал всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с Европейским союзом (ЕС).

Все присутствовавшие на заседании 95 депутатов проголосовали за, сообщил корреспондент ТАСС

"Это исторический документ, и я бесконечно рад, что у наших политических сил был полный консенсус по этому вопросу. Ратификация этого документа даст возможность нашей стране поднять политический диалог и экономические отношение с Евросоюзом на новый уровень", — заявил после голосования в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.

Европейский союз после принятия документа предоставит Армении финансовую помощь в размере €175 млн до 2020 года. Эти средства правительство республики обязано направить на выполнения условий соглашения. Также ожидается, что ЕС предоставит Армении план действий по либерализации визового режима.