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Армения ратифицировала соглашение с ЕС
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Армения ратифицировала соглашение о партнерстве с ЕС 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Парламент Армении в среду ратифицировал всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с Европейским союзом (ЕС).
Все присутствовавшие на заседании 95 депутатов проголосовали за, сообщил корреспондент ТАСС.
"Это исторический документ, и я бесконечно рад, что у наших политических сил был полный консенсус по этому вопросу. Ратификация этого документа даст возможность нашей стране поднять политический диалог и экономические отношение с Евросоюзом на новый уровень", — заявил после голосования в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.
Европейский союз после принятия документа предоставит Армении финансовую помощь в размере €175 млн до 2020 года. Эти средства правительство республики обязано направить на выполнения условий соглашения. Также ожидается, что ЕС предоставит Армении план действий по либерализации визового режима.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
ТАСС: последние новости
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