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Митингующие в Ереване блокируют центральные улицы
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Митингующие в Ереване начали блокировать центральные улицы 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Участники акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна начали блокировать центральные улицы Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры уже перекрыли перекресток улиц Туманяна и Абовяна, а также проспекта Маштоц и улицы Амиряна. Через Северный проспект группы митингующих направляются к центральной площади Республики.
Ранее руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны.
В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.
Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.
Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.
Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.
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