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Армен Саргсян пообещал оправдать надежды народа
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Армен Саргсян пообещал оправдать надежды народа 

Мир24 2 часа назад
Армен Саргсян официально стал президентом Армении. В Ереване прошла торжественная церемония инаугурации нового главы государства. За ней наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц.
Нового президента встретили аплодисментами. Его приветствовали около полутора тысяч гостей из Армении и других стран. Это политическая элита, военные, духовенство, ученые, деятели культуры, представители общественных организаций.
«Как человек, представляющий культурную сферу республики, я бы хотел, чтобы немножко улучшилось отношение к искусству, конкретно к театру. Театры пережили в эти последние два года очень трудные эксперименты, и очень надеюсь, что времена экспериментов прошли, и будет конкретное отношение», — сказал глава Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян.
Положив одну руку на первый экземпляр конституции, а другу — на Евангелие седьмого века, Армен Саргсян произнес слова присяги. Отныне именно он будет нести ответственность за требования Основного закона. В инаугурационной речи новоизбранный президент пообещал оправдать надежды народа.
«Сегодня для меня большая честь вступить в высокую должность Президента Республики Армения. Это огромная ответственность перед страной, народом и историей. Она побуждает меня напрячь все свои силы и энергию, чтобы оправдать то доверие, которое 2 марта проявило ко мне Национальное собрание. Оправдать также те надежды, которые связывают со мной самые разные слои общества Армении», — сказал Армен Саргсян.
Чуть позже в своей резиденции Армен Саргсян примет отставку правительства у премьер-министра Карена Карапетяна. Этого требует конституция. Нового премьера также выберет парламент. На выдвижение его кандидатуры у депутатов неделя.
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