Глава ЦИК Азербайджана рассказал о попытках вмешательства в выборы

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.

"Если сказать, что не было попыток вмешательства, это будет выглядеть, мягко говоря, наивно… С большим сожалением констатируем, что попытки, желания вмешательства, стали реальностью сегодняшнего мира, если не нормой", — заявил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в интервью РИА Новости.

При этом он посоветовал «даже не стараться» тем, кто попытается вмешаться в процесс выборов. Панахов отметил, что в предыдущие годы такие попытки не увенчались успехом, так как «у них отсутствовала социальная база, которая является серьезным фактором».

Он отметил, что ЦИК не зафиксировал серьезных нарушений в ходе предвыборной кампании.