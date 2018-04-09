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Глава ЦИК Азербайджана рассказал о попытках вмешательства в выборы
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Глава ЦИК Азербайджана рассказал о попытках вмешательства в выборы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 9 апр — РИА Новости. Глава ЦИК Азербайджана заявил, что было бы наивно говорить об отсутствии попыток вмешательства в президентские выборы в Азербайджане.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.
"Если сказать, что не было попыток вмешательства, это будет выглядеть, мягко говоря, наивно… С большим сожалением констатируем, что попытки, желания вмешательства, стали реальностью сегодняшнего мира, если не нормой", — заявил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в интервью РИА Новости.
При этом он посоветовал «даже не стараться» тем, кто попытается вмешаться в процесс выборов. Панахов отметил, что в предыдущие годы такие попытки не увенчались успехом, так как «у них отсутствовала социальная база, которая является серьезным фактором».
Он отметил, что ЦИК не зафиксировал серьезных нарушений в ходе предвыборной кампании.
Борьбу за высший государственный пост будут вести восемь человек: кандидат от правящей партии «Новый Азербайджан», действующий президент страны Ильхам Алиев; Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана»; Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения»; Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов»; Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават»; самовыдвиженец Захид Орудж; Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.
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