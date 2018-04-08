Умерла народная артистка Грузии Лейла Абашидзе

Как отмечается, в последние два месяца Абашидзе находилась в больнице, где проходила курс лечения. «Смерть Лейлы Абашидзе является большой потерей для культуры Грузии, она внесла огромный вклад в развитие киноискусства, ее творчество хорошо было известно далеко за пределами Грузии», — сказал корреспонденту ТАСС представитель Национального киноцентра.

Лейла Михайловна родилась в Тбилиси 1 августа 1929 года. С 1941 года, когда ей было 13 лет, она снималась в кино. В 1951 году Абашидзе закончила актерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели, снялась примерно в 40 комедийных и драматических ролях.

Поклонники помнят ее роли в фильмах «Каджана» (1941), «Золотая тропа» (1945), "Весна в Сакене" (1951), «Кето и Котэ» (1953), «Стрекоза» (1954), «Майя из Цхнети» (1958), «Закон гор» (1965), " Десница великого мастера" (1969), Настоящий тбилисец" (1976), «Тифлис — Париж и обратно» (1981), "Путешествие молодого композитора" (1985). Она была лауреатом Всесоюзного кинофестиваля 1968 года в номинации «Премии за актерскую работу» и Всесоюзного кинофестиваля 1972 года в номинации «Премии за режиссуру».

В 2009 году в Тбилиси у кинотеатра имени Руставели была открыта именная звезда Абашидзе, в 2010 году ей было присвоено звание «Почетной гражданки Тбилиси».