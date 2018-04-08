Ещё
Умерла народная артистка Грузии Лейла Абашидзе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла народная артистка Грузии Лейла Абашидзе 

ТАСС 12 часов назад
ТБИЛИСИ, 8 апреля. /ТАСС/. Кинорежиссер и народная артистка Грузии Лейла Абашидзе скончалась в Тбилиси на 89-м году жизни. Об этом сообщил Национальный киноцентр Грузии.
Как отмечается, в последние два месяца Абашидзе находилась в больнице, где проходила курс лечения. «Смерть Лейлы Абашидзе является большой потерей для культуры Грузии, она внесла огромный вклад в развитие киноискусства, ее творчество хорошо было известно далеко за пределами Грузии», — сказал корреспонденту ТАСС представитель Национального киноцентра.
Лейла Михайловна родилась в Тбилиси 1 августа 1929 года. С 1941 года, когда ей было 13 лет, она снималась в кино. В 1951 году Абашидзе закончила актерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели, снялась примерно в 40 комедийных и драматических ролях.
Поклонники помнят ее роли в фильмах «Каджана» (1941), «Золотая тропа» (1945), "Весна в Сакене" (1951), «Кето и Котэ» (1953), «Стрекоза» (1954), «Майя из Цхнети» (1958), «Закон гор» (1965), " Десница великого мастера" (1969), Настоящий тбилисец" (1976), «Тифлис — Париж и обратно» (1981), "Путешествие молодого композитора" (1985). Она была лауреатом Всесоюзного кинофестиваля 1968 года в номинации «Премии за актерскую работу» и Всесоюзного кинофестиваля 1972 года в номинации «Премии за режиссуру».
В 2009 году в Тбилиси у кинотеатра имени Руставели была открыта именная звезда Абашидзе, в 2010 году ей было присвоено звание «Почетной гражданки Тбилиси».
ТАСС: последние новости
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания Научная библиотека Северной Осетии оцифровала произведения осетинских писателей Лавров призвал ЕС отказаться от навязывания выбора - Европа или РФ - постсоветским странам
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»124
Степаненко покидает Россию65
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии242
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1078
Швыряющая младенцев медработница попала на видео26
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение