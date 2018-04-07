Юлия Самойлова выступит в день своего рождения перед поклонниками «Евровидения» 

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Участница от России в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» Юлия Самойлова примет участие в традиционной московской pre-party смотра в субботу, 7 апреля — в день своего рождения. Об этом сообщили в пресс-службе организатора вечеринки.
Гостям ТРК «Vegas Кунцево» певица впервые исполнит свою конкурсную песню I Won't Break!.
На концерте также выступят участники будущего «Евровидения» от Азербайджана (Aisel), Молдавии (DoReDos), Мальты (Christabelle) и Армении (Sevak Khanagyan), а также конкурсанты прошлых лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии и России, победительница «Детского Евровидения-2017» россиянка Полина Богусевич.
Специальным приглашенным гостем вечера станет Филипп Киркоров. Красную ковровую дорожку вечеринки проведет известный британский блогер Уильям Ли Адамс (Wiwibloggs), пообещали организаторы. Впервые шоу будет транслироваться в прямом эфире — на музыкальном телеканале «Жара» и в официальной группе канала в социальной сети «ВКонтакте».
Конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, — 10 мая, а финал — 12 мая.