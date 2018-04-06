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Грузинских чиновников лишат черных джипов
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Грузинских чиновников лишат черных джипов 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Грузии решило отказаться от черного цвета автомобилей, закупаемых для государственных служащих. Соответствующие изменения внесены правительством в постановление «Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены», сообщает «Интерфакс».
До внесения изменений в постановлении правительства Грузии, принятом в феврале 2014 года, цвет автомобилей не упоминался. Отныне в документе появилась фраза: «закупаемые автомобили всех классов могут быть любого цвета, кроме черного». До 25 апреля министерства и находящиеся в их подчинении учреждения обязаны представить план по оптимизации автопарка.
Инициатива принадлежит премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили. В феврале он призвал членов правительства оставить «эпоху черных джипов» в прошлом, поскольку они «всех раздражают».
«Никто не утверждал правил, что госслужащие, особенно представители правоохранительных органов, обязательно должны ездить на черных автомобилях. Все начнется с министров и постепенно распространится везде», — говорил премьер.
В январе руководство Туркмении ввело запрет на эксплуатацию автомобилей темных цветов. СМИ указали, что меры могли быть связаны с тем, что президент страны Гурбангулы Бердымухамедов полагает, что белые машины приносят удачу. В том же месяце полиция Туркмении начала отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого.
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