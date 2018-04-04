Армения заявила, что приложит усилия для наращивания боеспособности ОДКБ

"Мы гордимся тем, что последовательно выступали и выступаем за укрепление потенциала ОДКБ, и что именно в год председательства Армении Советом коллективной безопасности была утверждена стратегия безопасности нашей организации. Мы будем и далее делать все для увеличения возможностей сил оперативного реагирования ОДКБ и формирования ее миротворческого потенциала", — сказал Саркисян на VII Московской конференции по международной безопасности.

Он добавил, что Армения, являясь одной из стран-учредителей ОДКБ, рассматривает организацию и двустороннее взаимодействие с Россией как главный внешний элемент обеспечения своей безопасности.