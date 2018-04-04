Армения заявила, что приложит усилия для наращивания боеспособности ОДКБ 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ереван приложит все усилия для наращивания боеспособности сил ОДКБ, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
"Мы гордимся тем, что последовательно выступали и выступаем за укрепление потенциала ОДКБ, и что именно в год председательства Армении Советом коллективной безопасности была утверждена стратегия безопасности нашей организации. Мы будем и далее делать все для увеличения возможностей сил оперативного реагирования ОДКБ и формирования ее миротворческого потенциала", — сказал Саркисян на VII Московской конференции по международной безопасности.
Он добавил, что Армения, являясь одной из стран-учредителей ОДКБ, рассматривает организацию и двустороннее взаимодействие с Россией как главный внешний элемент обеспечения своей безопасности.
"При этом наше главное правило — предельная открытость и надежность в отношениях. Единственное, почему нам это удалось, это то, что мы всегда удерживались от соблазна сказать условно в Брюсселе что-либо, что там было бы воспринято на ура, (но сказать такое) что бы не хотели услышать в Москве, и наоборот… Я не помню ни единого случая, когда российская сторона на государственном уровне даже намеком бы попыталась поставить под сомнения наши отношения с США, европейскими странами и организациями. Точно так же никогда не видел, чтобы американские или европейские коллеги с непониманием относились бы к нашей особой позиции по вопросам взаимоотношений с Россией", — отметил министр обороны Армении.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.