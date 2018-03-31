Российские дзюдоисты остались без медалей на этапе Гран-при в Грузии 

Лучшие результаты россиян — пятые места, которые заняли Альберт Монгуш в весовой категории до 60 кг, Георгий Шмаков (до 73 кг) и Станислав Семёнов (до 81 кг). Победы в этих весовых категориях одержали грузины Лухуми Чхвимиани (до 60 кг), Лаша Шавдатуашвили (до 73 кг) и Тамази Киракозашвили (до 81 кг).
Отметим, что Шмаков, Семёнов и Алан Хубецов сразу попали в утешительные схватки, в первой из которых Семёнов нанёс поражение Хубецову.
Дзюдо. Этап Гран-при. Тбилиси, Грузия Мужчины. До 60 кг 1. Лухуми Чхвимиани (Грузия). 2. Амиран Папинашвили (Грузия). 3. Лаша Чадунели и Темур Нозадзе (оба — Грузия). 5. Альберт Монгуш (Россия)… 9-16. Егор Цветков (Россия).
До 73 кг 1. Лаша Шавдатуашвили (Грузия). 2. Придон Гигани (Грузия). 3. Нильм Штумп (Швейцария) и Сэм ван Вестенде (Нидерланды). 5. Георгий Шмаков (Россия)… 9-16. Лео Фогель (Россия).
До 81 кг 1. Тамази Киракозашвили (Грузия). 2. Анри Эгутидзе (Португалия). 3. Сергей Кривчич (Украина) и Нугзари Таталашвили (Грузия). 5. Станислав Семёнов (Россия). 7. Алан Хубецов (Россия).