Армения и Франция готовят саммит франкоязычных стран в Ереване 

Ереван, 30 марта /Синьхуа/ — Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан сегодня встретился здесь с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, сообщило министерство иностранных дел Армении.
Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией саммита франкоязычных стран, который пройдет в Армении 7-12 октября. Рассмотрены вопросы реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и ЕС в ноябре 2017 года.
Во Франции проживает влиятельная армянская диаспора, а сама страна является важным партнером Армении. —0—