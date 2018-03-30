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Армения и Франция готовят саммит франкоязычных стран в Ереване
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Армения и Франция готовят саммит франкоязычных стран в Ереване 

ИА Синьхуа 20 минут назад
Ереван, 30 марта /Синьхуа/ — Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан сегодня встретился здесь с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, сообщило министерство иностранных дел Армении.
Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией саммита франкоязычных стран, который пройдет в Армении 7-12 октября. Рассмотрены вопросы реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и ЕС в ноябре 2017 года.
Во Франции проживает влиятельная армянская диаспора, а сама страна является важным партнером Армении. —0—
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