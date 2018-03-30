Армения и Франция готовят саммит франкоязычных стран в Ереване

Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией саммита франкоязычных стран, который пройдет в Армении 7-12 октября. Рассмотрены вопросы реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и ЕС в ноябре 2017 года.

Во Франции проживает влиятельная армянская диаспора, а сама страна является важным партнером Армении. —0—