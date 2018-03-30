Дочка «Интер РАО» запустило подстанцию «Чугурети» в Грузии 

Входящая в группу «Интер РАО» грузинская электрораспределительная компания «Теласи» построила двухтрансформаторную подстанцию «Чугурети» напряжением 35/6 кВ, которая заменит устаревшую подстанцию «ТЭЦ», говорится в сообщении «Интер РАО».
Как отмечает компания, ввод в эксплуатацию нового энергообъекта существенно улучшит качество и надёжность электроснабжения около 25 тыс. абонентов двух центральных районов Тбилиси — Чугуретского и Мтацминдского районов.
Строительство подстанции на территории бывшей «Теплоэлектроцентрали» компания «Теласи» начала летом 2017 года. Кроме того, «Теласи» начала прокладку новой резервной кабельной линии протяжённостью 4,7 км, которая соединит подстанцию «Чугурети» с «Ортачала ГЭС». Резервная линия обеспечит надёжное электроснабжение подстанции и её абонентов.
Инвестиции компании «Теласи» в проекты строительства подстанции и прокладки резервной линии составили около 14 млн лари ($5,75 млн).
Старая подстанция «ТЭЦ» была введена в эксплуатацию в 1950 году. Исходя из её износа и аварийного состояния в 2016 году Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии приняла решение о строительство новой двухтрансформаторной подстанции напряжением 35 кВ. На основании распоряжения правительства Грузии «Теласи» и Национальным агентством государственного имущества было оформлен договор купли-продажи земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 1,200 тыс. кв. метров для строительства подстанции «Чугурети». В соответствии с постановлением регулирующей комиссии, строительство подстанции должно было завершиться до 1 апреля 2018 года.