Дочка «Интер РАО» запустило подстанцию «Чугурети» в Грузии

Входящая в группу «Интер РАО» грузинская электрораспределительная компания «Теласи» построила двухтрансформаторную подстанцию «Чугурети» напряжением 35/6 кВ, которая заменит устаревшую подстанцию «ТЭЦ», говорится в сообщении «Интер РАО».

Как отмечает компания, ввод в эксплуатацию нового энергообъекта существенно улучшит качество и надёжность электроснабжения около 25 тыс. абонентов двух центральных районов Тбилиси — Чугуретского и Мтацминдского районов.

Строительство подстанции на территории бывшей «Теплоэлектроцентрали» компания «Теласи» начала летом 2017 года. Кроме того, «Теласи» начала прокладку новой резервной кабельной линии протяжённостью 4,7 км, которая соединит подстанцию «Чугурети» с «Ортачала ГЭС». Резервная линия обеспечит надёжное электроснабжение подстанции и её абонентов.

Инвестиции компании «Теласи» в проекты строительства подстанции и прокладки резервной линии составили около 14 млн лари ($5,75 млн).