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Глава правительства Грузии представил нового министра инфраструктуры и регионального развития
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Глава правительства Грузии представил нового министра инфраструктуры и регионального развития 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 31 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в пятницу на специальном брифинге представил Майю Цкитишвили на должность министра инфраструктуры и регионального развития страны.
По словам Г. Квирикашвили, бывший министр инфраструктуры и регионального развития Зураб Алавидзе покинул пост по собственному желанию.
"Уверен, М. Цкитишвили будет очень успешным министром, и скоро увидим очень большие успехи. Я хочу пожелать успехов ей на новой должности", — подчеркнул глава правительства Грузии.
Напомним, что М. Цкитишвили с 2012 года возглавляла администрацию правительства Грузии. —0—
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