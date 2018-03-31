Глава правительства Грузии представил нового министра инфраструктуры и регионального развития

По словам Г. Квирикашвили, бывший министр инфраструктуры и регионального развития Зураб Алавидзе покинул пост по собственному желанию.

"Уверен, М. Цкитишвили будет очень успешным министром, и скоро увидим очень большие успехи. Я хочу пожелать успехов ей на новой должности", — подчеркнул глава правительства Грузии.

Напомним, что М. Цкитишвили с 2012 года возглавляла администрацию правительства Грузии. —0—