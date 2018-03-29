Ещё
Мемориал защитникам Южной Осетии появится в центре Цхинвала в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

Мемориал защитникам Южной Осетии появится в центре Цхинвала в 2018 году 

ТАСС 58 минут назад
ЦХИНВАЛ, 29 марта. /ТАСС/. Мемориальный комплекс защитникам Южной Осетии, павшим в ходе грузино-осетинского конфликта начиная с 1989 года и заканчивая боевыми действиями в августе 2008 года, построят в центре Цхинвала в 2018 году, сообщила ТАСС в четверг министр культуры республики Жанна Зассеева.
По ее словам, мемориал построят при финансовой помощи России, которая первой признала независимость Южной Осетии почти 10 лет назад, в августе 2008 года.
"В память о павших защитниках Южной Осетии в Цхинвале построят мемориальный комплекс. На постаменте с барельефами будут представлены скульптуры российского и осетинского солдата, олицетворяющие всех павших российских миротворцев, осетинских солдат и ополченцев… Комплекс будет установлен возле Национального музея Южной Осетии на улице Махарбека Туганова", — сказала Зассеева. В ближайшее время специальная комиссия представит общественности проект комплекса.
По словам министра, изначально мемориал планировалось построить по другому проекту и в другом месте — на возвышенности в районе Дубовой Рощи на западной окраине Цхинвала. «Именно к этому месту был привязан проект осетинского художника Инала Джуссоева. Он очень масштабный и затратный, но мы надеемся реализовать его в будущем», — добавила она.
По данным минстроя республики, возведение мемориального комплекса идет в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018-2019 годы. В программе на эти цели заложили около 63 млн рублей. Общая площадь будущего комплекса составит около 7,2 тыс. кв. метров.
"В настоящее время североосетинской проектной организацией «Перспектива» завершается работа над проектом, и в ближайшее время строители приступят к фактическим работам. Все работы планируется завершить до конца текущего года", — пояснили в пресс-службе минстроя.
Грузино-осетинский конфликт
В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения за выход из СССР во главе с Звиадом Гамсахурдиа привели к резкому обострению отношений между грузинами и абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.
Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта — смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года прекратили огонь, в зону конфликта ввели Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов — российского, грузинского и осетинского.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
ТАСС: последние новости
Грушко: шаги ряда стран ЕС по делу Скрипаля направлены на усиление конфронтации с РФ МИД РФ: Грузия пыталась в Женеве обвинить Россию и Южную Осетию в смерти Татунашвили Армения планирует продолжить закупки российских вооружений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну289
Украина дала ответ по выдаче пранкера168
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово114
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов34
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми82
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение