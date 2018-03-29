Мемориал защитникам Южной Осетии появится в центре Цхинвала в 2018 году

ЦХИНВАЛ, 29 марта. / ТАСС /. Мемориальный комплекс защитникам Южной Осетии , павшим в ходе грузино-осетинского конфликта начиная с 1989 года и заканчивая боевыми действиями в августе 2008 года, построят в центре Цхинвала в 2018 году, сообщила ТАСС в четверг министр культуры республики Жанна Зассеева

По ее словам, мемориал построят при финансовой помощи России , которая первой признала независимость Южной Осетии почти 10 лет назад, в августе 2008 года.

"В память о павших защитниках Южной Осетии в Цхинвале построят мемориальный комплекс. На постаменте с барельефами будут представлены скульптуры российского и осетинского солдата, олицетворяющие всех павших российских миротворцев, осетинских солдат и ополченцев… Комплекс будет установлен возле Национального музея Южной Осетии на улице Махарбека Туганова", — сказала Зассеева. В ближайшее время специальная комиссия представит общественности проект комплекса.

По словам министра, изначально мемориал планировалось построить по другому проекту и в другом месте — на возвышенности в районе Дубовой Рощи на западной окраине Цхинвала. «Именно к этому месту был привязан проект осетинского художника Инала Джуссоева. Он очень масштабный и затратный, но мы надеемся реализовать его в будущем», — добавила она.

По данным минстроя республики, возведение мемориального комплекса идет в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018-2019 годы. В программе на эти цели заложили около 63 млн рублей. Общая площадь будущего комплекса составит около 7,2 тыс. кв. метров.

"В настоящее время североосетинской проектной организацией «Перспектива» завершается работа над проектом, и в ближайшее время строители приступят к фактическим работам. Все работы планируется завершить до конца текущего года", — пояснили в пресс-службе минстроя

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения за выход из СССР во главе с Звиадом Гамсахурдиа привели к резкому обострению отношений между грузинами и абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии . Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта — смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года прекратили огонь, в зону конфликта ввели Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов — российского, грузинского и осетинского.