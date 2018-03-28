Тбилиси потребовал от России взять ответственность за гибель грузина в Южной Осетии

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил журналистам, что Грузия ведет расследование этого факта, доказывая, что произошло убийство «незаконно задержанного» гражданина, который «подвергался пыткам».

«Но не нужно расследовать очевидное — политическую ответственность за случившееся должен взять тот, кто осуществляет эффективный контроль (в Южной Осетии). Это — Российская Федерация», — сказал он.

При этом Давид Дондуа сказал, что в ответ грузинская делегация не услышала ничего нового и конструктивного, кроме «провокационных заявлений».

В феврале спецслужбы Южной Осетии задержали трех граждан Грузии, в том числе Татунашвили. Его обвинили в шпионаже и подготовке диверсий. В цхинвальском следственном изоляторе он погиб, как утверждает южноосетинская сторона, при попытке бежать.

В течение месяца Южная Осетия не выдавала Грузии тело Татунашвили несмотря на протесты Тбилиси и обращения в международные организации. После передачи останков Татунашвили похоронили с почестями. Он был посмертно награжден Орденом Чести. Грузинские пользователи социальных сетей предлагают переименовать в Тбилиси Московский проспект в проспект Татунашвили.