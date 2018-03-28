Тбилиси потребовал от России взять ответственность за гибель грузина в Южной Осетии 

Грузия в среду в Женеве на 43-м раунде дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны 2008 года, потребовала, чтобы Россия взяла на себя политическую ответственность за гибель в Южной Осетии в феврале грузина Арчила Татунашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил журналистам, что Грузия ведет расследование этого факта, доказывая, что произошло убийство «незаконно задержанного» гражданина, который «подвергался пыткам».
«Но не нужно расследовать очевидное — политическую ответственность за случившееся должен взять тот, кто осуществляет эффективный контроль (в Южной Осетии). Это — Российская Федерация», — сказал он.
При этом Давид Дондуа сказал, что в ответ грузинская делегация не услышала ничего нового и конструктивного, кроме «провокационных заявлений».
В феврале спецслужбы Южной Осетии задержали трех граждан Грузии, в том числе Татунашвили. Его обвинили в шпионаже и подготовке диверсий. В цхинвальском следственном изоляторе он погиб, как утверждает южноосетинская сторона, при попытке бежать.
В течение месяца Южная Осетия не выдавала Грузии тело Татунашвили несмотря на протесты Тбилиси и обращения в международные организации. После передачи останков Татунашвили похоронили с почестями. Он был посмертно награжден Орденом Чести. Грузинские пользователи социальных сетей предлагают переименовать в Тбилиси Московский проспект в проспект Татунашвили.
Накануне на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал Татунашвили «героем» и также заявил, что его страна, несмотря на случившееся, продолжит «последовательную политику примирения».