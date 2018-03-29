В Ереване открывается международная выставка вооружений ArmHiTech-2018

ЕРЕВАН , 29 мар — РИА Новости . Вторая международная выставка вооружений и оборонных технологий ArmHiTech, участие в которой примут 30 военно-промышленных компаний из 14 стран, открывается в столице Армении Ереване.

Индия, Китай, Франция, Германия, Италия, Хорватия, Польша, Как заявил в среду на пресс-конференции председатель государственного военно-промышленного комитета Армении Давид Пахчанян , на ArmHiTech-2018 будут представлены военные разработки таких стран как Россия Сербия , а также всех армянских предприятий военно-промышленного комплекса.

Ожидается, что в ходе мероприятия министерство обороны Армении и предприятия ВПК страны проведут ряд переговоров с зарубежными партнерами, а также серию научно-практических конференций и круглых столов.

Так, на полях ArmHiTech-2018 запланировано совместное заседание совета коллегии ВПК России с силовыми ведомствами и предприятиями армянской «оборонки». Кроме того, на выставке соберется деловой совет при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

ВТС России и Армении

Армения является ключевым союзником России в постсоветском регионе. Именно эта закавказская республика в 2016 году стала первой страной получившей такую передовую разработку российской «оборонки» как оперативно-тактический комплекс «Искандер».

Для поддержки армянской стороны, испытывающей определенные финансовые трудности, Россия регулярно предоставляет ей оружейные кредиты. Последнее такое соглашение на общую сумму 100 миллионов долларов было ратифицировано парламентом Армении в конце 2017 года.

Как заявлял министр обороны страны Виген Саркисян , Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового оборонного кредита «оружие стратегического сдерживания».

Преспективы и трудности

Вопрос военно-технического сотрудничества России и Армении — традиционная тема споров Москвы с ее другим стратегическим партнером по региону — Азербайджаном , чья покупательная способность значительно превышает возможности армянской стороны. Так, по данным из открытых источников, в 2010–2014 годы богатый углеводородами Азербайджан провел масштабные закупки российских вооружений на сумму около 1 миллиарда долларов.

При этом официальные лица Баку открыто заявляют, что делают ставку на наступательные вооружения, которые будут готовы применить для разрешения продолжающегося на протяжении последних 30 лет нагорнокарабахского конфликта, если это не удастся сделать дипломатическим путем.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Для поддержания баланса в регионе, который вновь был испытан на прочность в апреле 2016 года, Россия начала поставки Еревану аналогичных систем вооружений в рамках государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов. Тогда Ереван закупил реактивные системы залпового огня «Смерч», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», бронеавтомобили «Тигр» и другие вооружения.

Однако тлеющий конфликт вокруг Карабаха — это не единственный фактор, потенциально затрудняющий военно-техническое сотрудничество РФ и Армении. В 2017 году США известили армянскую сторону и другие государства, что против них могут быть ввести санкции в случае продолжения закупок российской военной техники.

Согласно материалам армянской газеты «Айкакан жаманак» ("Армянское время"), посольство США в Ереване предупредило правительство страны о риске попасть под санкции. В то же время, выступая накануне ArmHiTech-2018, Пахчанян заявил, что в этом вопросе Армения будет руководствоваться, прежде всего, вопросами собственной безопасности, а не политическими соображениями.