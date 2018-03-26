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Ежегодная конференция Код ИБ пройдет в Краснодаре
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Ежегодная конференция Код ИБ пройдет в Краснодаре 

Anti-Malware.ru 31 минуту назад
29 марта в «Галич Холл» в Краснодаре пройдет ежегодная, самая масштабная конференция по кибербезопасности. Вход для специалистов остается свободным.
В этом году на «Коде информационной безопасности» в Краснодаре выступят эксперты ведущих разработчиков технологий кибербезопасности. В их числе Игорь Пеннер (Группа компаний ТОНК, г. Москва), Сергей Ананич (SearchInform, г. Краснодар), Антон Соловей (Falcongaze) и многие другие.
Эксперты обсудят ключевые темы отрасли: тренды, технологии, управление ИБ, а также возможные решения наболевших проблем.
Напомним, что в этом году серия конференций «Код ИБ» проходит в 27 городах шести государств -России, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Армении и Белоруссии.
Вход для руководителей и сотрудников отделов ИБ и ИТ, а также представителей медиа— свободный, по предварительной регистрации на сайте https://krasnodar.codeib.ru/
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