Ежегодная конференция Код ИБ пройдет в Краснодаре

29 марта в «Галич Холл» в Краснодаре пройдет ежегодная, самая масштабная конференция по кибербезопасности. Вход для специалистов остается свободным.

В этом году на «Коде информационной безопасности» в Краснодаре выступят эксперты ведущих разработчиков технологий кибербезопасности. В их числе Игорь Пеннер (Группа компаний ТОНК, г. Москва ), Сергей Ананич (SearchInform, г. Краснодар), Антон Соловей (Falcongaze) и многие другие.

Эксперты обсудят ключевые темы отрасли: тренды, технологии, управление ИБ, а также возможные решения наболевших проблем.

Казахстана, Грузии, Азербайджана, Армении и Белоруссии. Напомним, что в этом году серия конференций «Код ИБ» проходит в 27 городах шести государств - России

Вход для руководителей и сотрудников отделов ИБ и ИТ, а также представителей медиа— свободный, по предварительной регистрации на сайте https://krasnodar.codeib.ru/