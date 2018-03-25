Джикия — Ананидзе: Джанчик, прорвёмся, и не такое видали

На старте игры Джано упал на газон после игрового столкновения и стал держаться за колено. Грузинского полузащитника унесли с поля на носилках.

«Джанчик, прорвёмся, и не такое видали. Здоровья, пупс, я рядом», — написал Джикия в своём «Инстаграме».

Напомним, Ананидзе в начале марта вернулся в общую группу «Спартака». 25-летний игрок несколько месяцев восстанавливался после операции по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.