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Джикия — Ананидзе: Джанчик, прорвёмся, и не такое видали
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Джикия — Ананидзе: Джанчик, прорвёмся, и не такое видали 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поддержал товарища по московскому клубу Джано Ананидзе, получившего травму в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы (4:0).
На старте игры Джано упал на газон после игрового столкновения и стал держаться за колено. Грузинского полузащитника унесли с поля на носилках.
«Джанчик, прорвёмся, и не такое видали. Здоровья, пупс, я рядом», — написал Джикия в своём «Инстаграме».
Напомним, Ананидзе в начале марта вернулся в общую группу «Спартака». 25-летний игрок несколько месяцев восстанавливался после операции по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.
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